Sefo: Psikolojik destek alıyorum

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VÜCUDUMLA ÖNE ÇIKMAM

Rap’çi Sefo, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Zayıfladığı gözlenen şarkıcı, 10 kilo verdiğini söyledi: “Yaza hazır olayım, fit olayım, konserlerde de daha rahat olayım istedim.”



Şarkıcı, kaslı vücutlarıyla konuşulan meslektaşlarıyla ilgili soruya “Ben vücudumla öne çıkacağımı düşünmüyorum. Belki daha kaslı hale gelirsem olabilir” diye yanıt verdi.

Sefo, yanına gelen gençlerle fotoğraf çektirdi.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Sefo, “Bu duruma alışabildiniz mi?” sorusu üzerine “Zaman zaman psikolojik olarak etkileniyorum. Onun için de destek alıyorum” dedi.



Röportaj sırasında bir hayranının cep telefonundan aradığı Sefo, şapkasındaki nazar boncuğu için de “Yoldan geçen bir abla taktı. Ben nazarı çok düşünmüyorum” dedi.