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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA VIDEO: BACKGRID USA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı

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Kanadalı tenis yıldızı Eugenie Brochard ile Amerikan futbolu oyuncusu olan sevgilisi Mason Rudolph plajda şefkat dolu bir romantizm sergiledi. 

Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı
PLAJDA BİR GÜN
Geçen hafta, sağ omuzundan bir operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyuran 27 yaşındaki Euigenie Bouchard, önceki gün kendisi gibi sporcu olan sevgilisi Mason Rudolph ile birlikte Miami'de plajda görüntülendi.

Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı

SAĞ OMUZUNDAN OPERASYON GEÇİRDİ
Bouchard'ın sağ kolu, kısa bir süre önce geçirdiği operasyon nedeniyle askıdaydı. Fakat tenis yıldızı buna rağmen, denize girmekten kendini alıkoyamadı. Özel bir askı ile ameliyatlı kolunu güvene alan Bouchard'a sevgilisi Rudolph da çok yardımcı oldu.

Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı

ÖNCE GÜNEŞ KREMİ SÜRDÜ
İki sevgili denize girmeden önce Mason Rudolph, Eugenie Bouchard'a güneş kremi sürdü. Sevgilisine şefkatli bir şekilde davranan Rudolph, denizde de aynı tavrını sürdürdü. Rudolph sağ kolunu kullanamayan sevgilisi Bouchard'a elinden gelen yardımı yaptı.

Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı

YARDIM ELİ UZANDI
Dalgalar nedeniyle saçları yüzünü kapatan Eugenie Bouchard'a yardım eli yine sevgilisi tarafından geldi. Rudolph, Bouchard'ın görüşünü kapatan saçlarını eliyle tutup geriye doğru itti.

Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı

SEVGİ DOLU 
İki sevgili denize girip çıktıktan sonra kumsala dönüp şezlonglarına uzanarak güneşlenmeye başladı. Bouchard ve Rudolph'un şefkat dolu görüntüleri plajda oturanların da yüreklerini ısıttı.

Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı


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