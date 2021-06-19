Şefkatli sevgili: Bu görüntüler yürekleri ısıttı

PLAJDA BİR GÜN

Geçen hafta, sağ omuzundan bir operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyuran 27 yaşındaki Euigenie Bouchard, önceki gün kendisi gibi sporcu olan sevgilisi Mason Rudolph ile birlikte Miami'de plajda görüntülendi.





SAĞ OMUZUNDAN OPERASYON GEÇİRDİ

Bouchard'ın sağ kolu, kısa bir süre önce geçirdiği operasyon nedeniyle askıdaydı. Fakat tenis yıldızı buna rağmen, denize girmekten kendini alıkoyamadı. Özel bir askı ile ameliyatlı kolunu güvene alan Bouchard'a sevgilisi Rudolph da çok yardımcı oldu.





ÖNCE GÜNEŞ KREMİ SÜRDÜ

İki sevgili denize girmeden önce Mason Rudolph, Eugenie Bouchard'a güneş kremi sürdü. Sevgilisine şefkatli bir şekilde davranan Rudolph, denizde de aynı tavrını sürdürdü. Rudolph sağ kolunu kullanamayan sevgilisi Bouchard'a elinden gelen yardımı yaptı.





YARDIM ELİ UZANDI

Dalgalar nedeniyle saçları yüzünü kapatan Eugenie Bouchard'a yardım eli yine sevgilisi tarafından geldi. Rudolph, Bouchard'ın görüşünü kapatan saçlarını eliyle tutup geriye doğru itti.





SEVGİ DOLU

İki sevgili denize girip çıktıktan sonra kumsala dönüp şezlonglarına uzanarak güneşlenmeye başladı. Bouchard ve Rudolph'un şefkat dolu görüntüleri plajda oturanların da yüreklerini ısıttı.









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