Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül: İki adım atınca yoruluyorum

Neslihan Atagül, Engin Akyürek ile başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisine geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle diziye veda etti. Güzel oyuncu Atagül ve eşi Kadir Doğulu, Etiler'de yürüyüş yaparken geçtiğimiz gün görüntülendi.

'İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM'

Muhabirleri sonradan fark eden Atagül, 'Siz nereden çıktınız, pusuya mı yattınız?' diyerek şaka yaptı. Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Atagül, 'Daha iyiyim gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani' dedi.

'BÜNYEM KALDIRAMADI'

'5 kilo verdim' diyen Neslihan Atagül, diziden ayrılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Evet. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım'

TUBA BÜYÜKÜSTÜN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının ardından yerine Tuba Büyüküstün hakkında sorulan 'Sizden sonra Tuba Büyüküstün dahil oldu diziye, neler söylemek istersiniz?' sorusuna 'Hayırlısı olsun arkadaşlar, bir şey söylemeyeceğim. Sağ olun ilginiz için teşekkürler"' yanıtını vererek eşinin yardımıyla aracına bindi.





