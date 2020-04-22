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Haber Giriş: 22.04.2020 - 12:47,Son Güncelleme:

Şef Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna hayatını kaybetti

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Şef Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna hayatını kaybetti
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Şef Danilo Zanna, İtalya’da yaşayan babası Armando Zanna’yı kaybetmenin acısıyla sarsıldı.

Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan Zanna babasının vefat ettiğini duyurdu. Ünlü şef duygularını şu sözlerle dile getirdi;
Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando’yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak.

Şef Danilo Zannanın babası Armando Zanna hayatını kaybetti

 Babasının vefat haberiyle sarsılan ünlü şefe dostları destek oldu. Zanna'nın sevenleri 'baş sağlığında' bulundu. 

 

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