Şef Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna hayatını kaybetti

Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan Zanna babasının vefat ettiğini duyurdu. Ünlü şef duygularını şu sözlerle dile getirdi;

Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando’yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak.



Babasının vefat haberiyle sarsılan ünlü şefe dostları destek oldu. Zanna'nın sevenleri 'baş sağlığında' bulundu.