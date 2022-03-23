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Boğaz'a karşı bir sabah... Can'ın doğduğu ev!

#Ünlülerin Evleri#Ünlülerin Manzaralı Evleri#Ünlüler Bu Evlerde Yaşıyor
Boğaza karşı bir sabah... Canın doğduğu ev

Ünlü oyuncu Boğaz manzaralı evinden fotoğraf paylaştı, takipçilerinden beğeni ve yorum gecikmedi...

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Yaz aylarını Muğla'da geçiren Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti eylül ayında oğulları Can'ın okulu sebebiyle İstanbul'a dönmüştü.

İşten kalan zamanını oğlu Can ile geçiren Sedef Avcı, birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.

Boğaza karşı bir sabah... Canın doğduğu ev

HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

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DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.

Boğaza karşı bir sabah... Canın doğduğu ev

Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden ilk fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

YENİ MANZARAM BU!
Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.

Boğaza karşı bir sabah... Canın doğduğu ev

Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

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HER ŞEY KIZLAR İÇİN

Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.

Boğaza karşı bir sabah... Canın doğduğu ev

Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor. “Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN
Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.

Boğaza karşı bir sabah... Canın doğduğu ev

Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

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ŞEHİRDEN UZAKTA
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

Boğaza karşı bir sabah... Canın doğduğu ev

Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, 3 yıl önce Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

180 DERECE BOĞAZ
Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor. 

Boğaza karşı bir sabah... Canın doğduğu ev

Eren, Boğaz'a hakim evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor. 

'BURASI BENİM KALEM'

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.

Boğaza karşı bir sabah... Canın doğduğu ev

Şehrazat, alabildiğine Boğaz manzaralı evinden kareleri sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Gece-gündüz, yaz-kış her sabah İstanbul’un muhteşem manzarasına uyanan Şehrazat, 'burası benim kalem' diyor. 

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#Ünlülerin Evleri#Ünlülerin Manzaralı Evleri#Ünlüler Bu Evlerde Yaşıyor

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