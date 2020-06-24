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Haber Giriş: 24.06.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Seda Sayan'ın sırrı ortaya çıktı...

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Seda Sayan'ın sırrı ortaya çıktı...
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Koronavirüs salgını nedeniyle 4 aydır Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşayan Seda Sayan yıllara meydan okuyor... Güzel sanatçının sosyal medyada fotoğrafları en çok beğenilenler ve konuşulanlar arasında girince Sayan'da, güzellik sırrını açıkladı. Pilates ve yüz yogası yapıyorum.

27 Haziran Cumartesi günü Bodrum Günay Restaurant'da sahne alacak olan Seda Sayan, konsere kadar denize açılarak bol bol enerji depoluyor. Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçının her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı.

Seda Sayanın sırrı ortaya çıktı...

Turizm elçisi olacak...

Tüm yazı Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören 'de geçirecek ve tüm konserlerine buradan gidecek olan Seda Sayan "Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki; çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım. Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım" dedi.

Seda Sayanın sırrı ortaya çıktı...


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