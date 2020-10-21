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Haber Giriş: 21.10.2020 - 17:03 | Son Güncelleme:

Seda Sayan'ın isteği gerçekleşti

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Seda Sayan'ın isteği gerçekleşti
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Ünlü sanatçı Seda Sayan, bugüne kadar kuyumdan-teknolojiye, ev dekorasyonundan- kozmetik ürünlere kadar bir çok reklamda rol almıştı.

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince " Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustos'ta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu Kraliyet Ailesi'nde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur" demişti. Sayan, ayrıca çorap markalarından da teklif beklediğini belirmişti.

Ünlü sanatçının bu isteği gerçek oldu. Türkiye’nin önde gelen bir çorap markası Seda Sayan ile bir dizi reklam filmi çekmek için teklif götürdü. Sayan, düşünmek için zaman istedi.

Seda Sayanın isteği gerçekleşti


 

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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