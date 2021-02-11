Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kaza geçirdi! 'Dua istiyoruz'

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız dün akşam kaza geçirdi. Yıldız motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Dua istiyoruz

Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eniştesi için dua istedi. Ünlü sanatçı, 'Allah'ım mucizeni versin. Melek kalpli adam. Sadece dua istiyoruz sevenlerinden' mesajını paylaştı.

Seda Sayan’ın ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile iki yıl önce Ören’de bir villa ve restoran alarak işletmeye başladığı biliniyor.