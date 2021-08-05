MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSeda Sayan'dan photoshop'lu fotoğraf açıklaması: Sazanlar hemen atlıyor
GeriMagazin Seda Sayan'dan photoshop'lu fotoğraf açıklaması: Sazanlar hemen atlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 05.08.2021 - 08:37 | Son Güncelleme:

Seda Sayan'dan photoshop'lu fotoğraf açıklaması: Sazanlar hemen atlıyor

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Seda Sayan'dan photoshop'lu fotoğraf açıklaması: Sazanlar hemen atlıyor

Demet Akalın ile yaşadığı tartışma ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan, Akmerkez’de görüntülendi.

Bir mücevher mağazasında görüntülenen Sayan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyada yaptığı fotoshop’larla sık sık alay konusu olan sanatçı, “Bazen gülmek için yapıyorum ama bazı sazanlar hemen atlıyorlar” diyerek umarsamadığını ifade etti. 

39
Kim der 63 yaşında mesajına Seda Sayandan tepki: Yok 75 tatlım
'Kim der 63 yaşında' mesajına Seda Sayan'dan tepki: Yok 75 tatlım!

Seda Sayandan photoshoplu fotoğraf açıklaması: Sazanlar hemen atlıyor

Seda Sayan'ın, Safiye Soyman ile yer aldığı bu karesi de çok konuşulmuştu...

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi