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Seda Sayan'dan photoshop'lu fotoğraf açıklaması: Sazanlar hemen atlıyor
Demet Akalın ile yaşadığı tartışma ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan, Akmerkez’de görüntülendi.
Bir mücevher mağazasında görüntülenen Sayan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyada yaptığı fotoshop’larla sık sık alay konusu olan sanatçı, “Bazen gülmek için yapıyorum ama bazı sazanlar hemen atlıyorlar” diyerek umarsamadığını ifade etti.
Seda Sayan'ın, Safiye Soyman ile yer aldığı bu karesi de çok konuşulmuştu...