Seda Sayan'dan Miray Daner sorusuna yanıt: Yasağım kalkmadı Oğulcan’a sorun

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MEHMET ALİ KARDEŞİM

Seda Sayan, Miami’den gelen bir arkadaşını önceki akşam Oğulcan Engin’in Cihangir’deki mekanı Emily’s Garden’a götürdü. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Sayan’a, yaşadığı polemiğin ardından barıştığı Mehmet Ali Erbil’in programını izleyip izlemediği soruldu. Sanatçı, “Onun programı benimkinin bitişine denk geliyor. Çok da güzel başardı valla, Mehmet Ali’ye yakıştı” dedi. Ünlü şovmenle arasındaki gerginliğin geçmişte kaldığını söyleyen Sayan, “Mehmet Ali benim kardeşim. Bizimki aile tartışması. Bitti gitti” dedi.





BU KONUDA KONUŞAMIYORUM

Ünlü sanatçıya oğlu Oğulcan Engin’in genç oyuncu Miray Daner’le ilişkisi hakkında sorular da yöneltildi. Oğlunun önceki ilişkileri hakkında zaman zaman yorumlar yapan Seda Sayan, bu kez soruları yanıtsız bırakmak zorunda kaldı: “Benim konuşma yasağım var. Bu konuda konuşamıyorum, yasağım kalkmadı. Oğulcan’a sorun.”