Markle ve kocasÄ± Harry'nin bu eleÅŸtirilerine de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kendisi hariÃ§ hemen hemen herkes tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±k geliyor.

Ama bu kez Sussex DÃ¼ÅŸesi Meghan Markle'Ä±n "Ä°ngiliz kraliyet ailesinde bana zorla ten rengi ince Ã§orap giydirdiler" eleÅŸtirisine yerli magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinden biri olan Seda Sayan'dan yanÄ±t geldi.

'KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NE GELÄ°N GÄ°TTÄ°YSEN Ã‡ORABINI GÄ°YECEKSÄ°N BACIM'

HÃ¼rriyet.com.tr'nin Kelebek sayfasÄ±nda yer alan haberi Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸan Seda Sayan "Ben demiÅŸtim. Ã‡orap bir kÃ¼ltÃ¼rdÃ¼r" diye yazdÄ±.Â

ArdÄ±ndan da Meghan Markle'a "Kraliyet ailesine gelin gidiyorsan Ã§orabÄ±nÄ± giyeceksin bacÄ±m" diye seslendi.

Seda Sayan bundan bir sÃ¼re Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda yaz sÄ±caÄŸÄ±nda bile ipek Ã§orap giydiÄŸini itiraf etmiÅŸti.

'BEN Ã‡ORAP KADINIYIM'

Sayan "Ã‡orap bir kÃ¼ltÃ¼rdÃ¼r. Ben Ã§orap kadÄ±nÄ±yÄ±m" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Ä°steyenin Ã§orap giymeyebileceÄŸini belirtse de kendisinin Ã§oraptan vazgeÃ§meyeceÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ± Sayan.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z "AÄŸustos ayÄ±nda giydiÄŸim Ã§oraptan dolayÄ± hanÄ±mefendilerden 'Helal olsun' diyenleri de duydum. Bu baÅŸka bir ÅŸeydir" diye konuÅŸtu.

Ä°NGÄ°LÄ°Z KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NDEKÄ° KURALA DA DEÄžÄ°NDÄ°: Seda Sayan o programda da Ä°ngiliz kraliyet ailesini gÃ¼ndeme getirip "Mesela kraliyet ailesinde bir kuraldÄ±r. Ben Ã§orap seviyorum. Ã‡orap bir mesafedir. GÃ¼zeldir" diye tamamladÄ± sÃ¶zlerini.

TEN RENGÄ° Ã‡ORAP GÄ°YMEKTEN ÅžÄ°KAYET ETMÄ°ÅžTÄ°

Prens Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan Markle konuk olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Emily Chung'un The Circuit adlÄ± programÄ±nda ailede bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde ten rengi ince Ã§orap giymeye zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

DÃ¼ÅŸes, bu ÅŸekilde de aslÄ±nda kendisi gibi hissetmediÄŸini belirtip ÅŸu andaki durumunu da "ArtÄ±k sadece kendim oluyorum" diye Ã¶zetledi.

Meghan Markle, ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan bir sÃ¼re sonra sosyal medya sayfasÄ±nÄ± yeniden aÃ§tÄ±. Oradaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda da bazen kendisinin bazen de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã§orapsÄ±z hatta ayakkabÄ±sÄ±z gezdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

KATE DE Ä°LK ZAMANLARDA Ã‡ORAPSIZ OLARAK ETKÄ°NLÄ°KLERE KATILMIÅžTI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ä°ngiliz kraliyet ailesinde kadÄ±nlarÄ±n yaz ya da kÄ±ÅŸ ten rengi ince Ã§orap giymesi hakkÄ±nda yazÄ±lÄ± bir emir yok. Ama bu Ã§ok Ã§ok uzun sÃ¼redir uygulanan bir kural.

KraliÃ§e 2. Elizabeth kendisi de hiÃ§ Ã§orapsÄ±z gezmediÄŸi gibi ailesinin Ã¶nde gelen Ã¼yelerinin de o ÅŸekilde gezmesini istemiyordu.

KocasÄ± Galler Prensi William'Ä±n tahta Ã§Ä±kmasÄ±yla kendisi de kraliÃ§e olmaya hazÄ±rlanan Galler Prensesi Kate Middleton aileye yeni katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde bazÄ± etkinliklere aÃ§Ä±k ayakkabÄ± giyip Ã§orapsÄ±z olarak katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Fakat bunun Ã¶rnekleri birkaÃ§ defayla sÄ±nÄ±rlÄ±.. SonrasÄ±nda Kate, genelde kapalÄ± ayakkabÄ± giydi. Pantolon giydiÄŸinde Ã§orap giymese de hep kapalÄ± ayakkabÄ±yla halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Markle her ne kadar ten rengi ince Ã§orap giymeye zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±' sÃ¶ylese de Kate Middleton kimi zamanlarda farklÄ± renklerde Ã§orap giymiÅŸti.

