Seda Sayan'dan Çağlar Ökten hakkındaki iddialara yanıt geldi

Seda Sayan 14 Şubat'ta evlenme teklifi aldığı sevgilisi Çağlar Ökten ile mayıs ayında Prag'ta nikah masasına oturacak.
ŞOKE EDEN İDDİA
Evlilik haberinin ardından Çağlar Ökten hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.
İddiaya göre; Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e bir vaatte bulundu. Çağlar Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı.
Seda Sayan kendisi ve sevgilisi hakkındaki haberlere canlı yayında yanıt verdi.
Tv8'de yayınlanan 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Sayan "Bir şeyler karşılığında albüm sözü vermiş olmak hem bana hakaret, hem Çağlar'ın müzisyen kimliğine büyük hakaret. Bir kere Çağlar'ı tanımıyorsunuz. Çok iyi müzisyen ve öğretmen aynı zamanda. Ben albümü bir tek Çağlar'a değil, daha önce de söylemiştim aynı albümün startını verdim. DMC de bunu biliyor. Çağlar Ökten, Esra Özmen, Safiye Soyman ve kendi albümüm." dedi.
'BEN BEKAR BİR ERKEK TANIDIM'
Seda Sayan, Çağlar Ökten'in resmi nikahlı eşinden 5 yıl önce boşandığının da altını çizdi:
'Beni ilgilendiren bir şey daha var ona da cevap vereyim. Ben bekar bir erkek tanıdım. 5 yıl önce resmi evliliğini noktalamış, 11 yaşında bir çocuğu olan bir erkekle evleniyorum." dedi.
EVLİLİKLERİYLE GÜNDEMDE!
59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı.
BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ
İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı.
TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!
Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.
Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.
Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.