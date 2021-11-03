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Seda Sayan'dan Ata Çağlayan ile aşk iddialarına yanıt

#Seda Sayan#Ata Çağlayan#Miray Daner
Seda Sayandan Ata Çağlayan ile aşk iddialarına yanıt

Seda Sayan, aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldiği organizatör Ata Çağlayan ile kameraların karşısına geçti. Şarkıcı, bu iddialara açıklık getirdi: “Aşk yok, iş var.”

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International City Awards-Uluslararası Şehir ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Ata Çağlayan organizasyonuyla Maslak Hilton’da gerçekleşen ödül törenine, Çağlayan ile aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Seda Sayan da katıldı.

Törende muhabirlerin karşısına çıkan ikili, haberlere açıklık getirdi. 

OĞULCAN İLE İLGİLİ KONUŞAMIYORUM

 Seda Sayan, ”Ata ile aşk yok, iş var, çok iş var. Ata’nın benimle ilgili yapmak istediği inanılmaz güzel fikirleri var. Ben de ‘varım’ dedim, tokalaştık. Bundan sonra birçok projede yer alacağız inşallah” dedi.

Ünlü şarkıcı, oğlu Oğulcan Engin ve Miray Daner aşkıyla ilgili sorulara ise “Konuşma yasağım var, konuşamıyorum. Benimle ilgili sorun” diye yanıt verdi.

Seda Sayandan Ata Çağlayan ile aşk iddialarına yanıt

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#Seda Sayan#Ata Çağlayan#Miray Daner

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