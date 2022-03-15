Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in düğün tarihi belli oldu! Evlilik sözleşmesi yaptı mı?

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Ünlü sanatçı Seda Sayan yedinci kez nikah masasına oturuyor. Dün canlı yayında sevgilisi Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığını '14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Bu teklife cevabım ne oldu, merak eden var mı? İnşallah sonsuza kadar evet.' sözleriyle duyuran Seda Sayan düğünü tarihini açıkladı.

2. Sayfa programına konuşan Sayan merak edilenleri cevapladı. İşte Seda Sayan'ın açıklamalarından satır başları...

* Siz sinyali kaçırdınız. Bana ‘aşk defterini kapadınız mı?’ diye sordular. Ben de ‘Kim, neden? 2022’den büyük sürpriz bekliyorum’ dedim. Evliliğe Çağlar beni ikna etmedi ben çağları ikna ettim. (gülüyor)

* Güzel bir enerji var aramızda, karşılıklı oldu. İstediğimiz buydu çok güvendik…

* Beklemediğim anda Sevgililer Günü’nde hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O kadar güvenimi kazandı ki sonsuza kadar evet.

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DÜĞÜN MAYIS'TA OLACAK

* O gün evlilik teklifi beklemiyordum, onu dinlemeye gitmiştim. Gece bitti herkes gitti, dostlarımız kaldı sadece! O gün aslında büyük telaş yaşanmış, yüzük ölçüler falan… Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar yüzüğü çıkarıp o kadar güze teklif etti ki çok duygulandım. Konuşması çok güzeldi.

* Birbirimizi seçtiğimiz için evliliğe hazırdım ama o an beklemiyordum.

* Temmuz’da evlenmeyi düşünüyorduk, öne çektik Mayıs’ta nikah masasındayız.

* Yurtdışında konsoloslukta evleneceğiz. Gerisini söylemiyoruz sürpriz olsun.

ÇAĞLAR'I ARAŞTIRMADIM

Daha önce sevgilinizin GBT’sine bakın diye kadınları uyaran Seda Sayan, evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten’i araştırmadığını söyledi: ‘Çağlar’ın GBT’sine bakmadım o kadar temiz ki araştırmaya gerek yok, kendimi çok şanslı hissediyorum.’

YAŞ FARKI ÖNEMLİ DEĞİL

59 yaşındaki Sayan, sevgilisiyle arasındaki 25 yaş farkı sorulunca şu cevabı verdi: ‘Yaş farkına takılanlara söylüyorum biz takılmıyoruz onlar da takılmasın… Sevginin, aşkın yaşı rakamları olmaz akıl yaşta değil baştadır. Benim karşımda saygı duyduğum bir erkek var. Başkalarının 70 sevgilisi vardır konuşulmaz sen gidersin 6 evlilik yaparsın konuşulur bunlar bizim umurumuzda değil.’

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EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPTI MI?

Gayrimenkul zengini olan ünlü sunucu evlilik sözleşmesi yaptınız mı sorusunu ‘Ben bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar’la böyle bir şey yapma durumu yok çok güveniyorum kendisine.’ sözleriyle cevapladı.

"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.

Ünlü şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünya evine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995'te boşanma kararı almıştı.

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EVLİLİKLERİYLE GÜNDEMDE!

59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı.



Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı.



Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!

Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.



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Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.



Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi.

Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.



Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.