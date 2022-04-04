Seda Sayan nikah öncesi yüzünü gerdirdi

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Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan, yine doktorunun kapısını çaldı.

Vokalisti Çağlar Ökten ile 7 Mayıs’ta Prag’da nikah masasına oturmaya hazırlanan Sayan, nikâh öncesi bir estetik operasyon daha geçirdi. En son örümcek ağı estetiği ve Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren sanatçı, bu sefer “Deeplift” tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Seda Sayan’ın operasyon sırasında çekilen videosu yine sosyal medyada yayınlandı. Sayan’ın operasyonu hayranlarını ikiye böldü. Bir grup böyle bir operasyona gerek olmadığını söylerken diğer grup ise sanatçının kararını destekledi.

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EVLİLİKLERİYLE GÜNDEMDE!

59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı.





Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı.

Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!

Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.

Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.

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Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.





Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi.

Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle Magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.





Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.