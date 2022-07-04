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Seda Sayan kayınvalidesiyle bir araya geldi!

#Çağlar Ökten#Çağlar Ökten#Seda Sayan
Seda Sayan kayınvalidesiyle bir araya geldi

Geçtiğimiz aylardan kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan kayınvalidesiyle bir araya geldi. Sayan buluşmadan renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 7. evliliğini yapan ünlü sanatçı Seda Sayan, düğününe gelemeyen kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmek için Mersin'e gitti.

Mersin'de eşinin ailesini ziyaret eden Sayan kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesiyle de ilk fotoğrafını yayınladı.

Seda Sayan kayınvalidesiyle bir araya geldi

Ünlü şarkıcı yayınladığı fotoğrafa "Canım Hicom" yazdı.

AİLE TOPLANDI

Daha sonra ekibe Ökten'in yakın akrabaları da katıldı. Sayan aile fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaştı.

Mersin'e giden Sayan, Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğluyla da tanıştı.

Seda Sayan kayınvalidesiyle bir araya geldi

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"GÖZLERİMİN İÇİ GÜLÜYOR"

Geçtiğimiz haftalarda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seda Sayan, "Hayatım çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Baksanıza gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz Kaş’ta tatil yapmamızı istiyor. Onun dediği olacak, baş başa tatil yapacağız." demişti.

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