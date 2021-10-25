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Seda Sayan ile Ata Çağlayan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti... Boğaz’da 5 saat

#Seda Sayan#Ata Çağlayan#Safiye Soyman
Seda Sayan ile Ata Çağlayanın aşk yaşadığı iddia edilmişti... Boğaz’da 5 saat
Sayit DURMAZ

Seda Sayan, adının aşk dedikodularına karıştığı organizatör Ata Çağlayan ile önceki gece Boğaz’daki bir mekandaydı.

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Seda Sayan’ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan’la aşk yaşadığı öne sürülmüş, sanatçı iddianın doğru olmadığını söylemişti. İkili önceki akşam Ortaköy Ruby adlı mekanda bir araya geldi.

Seda Sayan ile Ata Çağlayanın aşk yaşadığı iddia edilmişti... Boğaz’da 5 saat

Ata Çağlayan, gecenin sonunda Seda Sayan’a aracına kadar eşlik etti.

Boğaz manzaralı mekanda 5 saat kalan Sayan ve Çağlayan’ın yanında Safiye Soyman da vardı. Gecenin sonunda Sayan ve yakın arkadaşına araçlarına kadar eşlik eden Ata Çağlayan, gazetecileri görünce hızla uzaklaştı.

Seda Sayan ile Ata Çağlayanın aşk yaşadığı iddia edilmişti... Boğaz’da 5 saat

Safiye Soyman

Seda Sayan, Ata Çağlayan ile aşk mı yaşıyor

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#Seda Sayan#Ata Çağlayan#Safiye Soyman

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