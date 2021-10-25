Seda Sayan ile Ata Çağlayan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti... Boğaz’da 5 saat

Seda Sayan’ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan’la aşk yaşadığı öne sürülmüş, sanatçı iddianın doğru olmadığını söylemişti. İkili önceki akşam Ortaköy Ruby adlı mekanda bir araya geldi.
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