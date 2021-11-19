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Seda Sayan ile Ata Çağlayan Yeniköy'de... Sorulara yanıt yok!

#Seda Sayan#Ata Çağlayan#Yeniköy
Seda Sayan ile Ata Çağlayan Yeniköyde... Sorulara yanıt yok
Sayit DURMAZ

Aşk haberleriyle sık sık gündeme gelen Seda Sayan ile Ata Çağlayan, önceki gün de birlikteydi. Yeniköy’de bir mekandan çıkan ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

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Şarkıcı Seda Sayan ve organizatör Ata Çağlayan, önceki akşam Yeniköy’de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Çağlayan’ın düzenlediği International City Awards-Uluslararası Şehir ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri gecesinde kameraların karşısına geçen ikili, aralarında çıkan aşk söylentilerini yalanlamıştı.

Seda Sayan, ”Ata ile aşk yok, iş var, çok iş var. Ata’nın benimle ilgili yapmak istediği inanılmaz güzel fikirleri var. Ben de ‘varım’ dedim, tokalaştık. Bundan sonra birçok projede yer alacağız inşallah” demişti.

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AYRI ARAÇLARLA GİTTİLER

İkili geçtiğimiz akşam yeniden birlikte objektiflere takıldı. Yeniköy’de bir mekanda yemek yiyen Sayan ile Çağlayan, çıkışta muhabirlerin kendilerine yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı. Ayrı araçlara binen çift, hızla uzaklaştı. 

Seda Sayan ile Ata Çağlayan Yeniköyde... Sorulara yanıt yok

Seda Sayan, muhabirlere el salladıktan sonra evinin yolunu tuttu.

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#Seda Sayan#Ata Çağlayan#Yeniköy

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