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Haber Giriş: 29.07.2020 - 11:48,Son Güncelleme:

Seda Sayan: Fake hesaplarla milletin anasına avradına sövmek artık bitti

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Seda Sayan: Fake hesaplarla milletin anasına avradına sövmek artık bitti
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Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Kanunla, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Yeni düzenlemeye destek veren isimlerden biri de Seda Sayan oldu.

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Seda Sayan "Sosyal medya yasası hayırlı olsun. Fake hesaplarla milletin anasına avradına sövmek artık bitti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

 

 

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