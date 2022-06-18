Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in soyadını sildiriyor

Haberin Devamı

ŞARKICI Çağlar Ökten ile geçtiğimiz ay evlenen Seda Sayan kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde isminin nüfus kayıtlarında ‘Aysel Gürsaçer Ökten’ olarak geçtiğini belirten ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan ‘Ökten’in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi.

Gözden Kaçmasın Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Prag planı suya düştü Haberi görüntüle

ÇAĞLAR ÖKTEN’İN RIZASI VAR



Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten’le Swiss Otel’deki düğünle evlenmişti. Çağlar Ökten ile evlilik birliği devam eden Seda Sayan, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak kızlık soyadını kullanmak için dava açtı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayına çıktı...Özel uçak ile Paris Haberi görüntüle

Seda Sayan’ın isminin nüfus kayıtlarında ‘Aysel Gürsaçer’ olarak geçtiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde, “Müvekkilim, Çağlar Ökten ile evlendikten sonra nüfus kayıtlarında soyadı ‘Gürsaçer Ökten’ olarak değişmiştir. Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan ‘Gürsaçer’i kullanmak istemektedir. Müvekkilin eşi Çağlar Ökten’in de bu konuda rızası vardır. Müvekkilin eşinin soyadı olan ‘Ökten’in nüfus kaydından silinmesini istiyoruz. Müvekkilin nüfusta ‘Gürsaçer Ökten’ olan soyadının düzeltilerek, ‘Gürsaçer’ olarak kaydedilmesini talep ediyoruz” denildi. (Özge EĞRİKAR)

ESKİ EŞLERİNİN SOYADINDAN VAZGEÇMEDİLER

Magazin dünyasında Seda Sayan'ın aksine bırakın evli kalmayı, boşandıktan sonra bile eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden isimler de var... İşte onlardan bazıları:

SEZEN AKSU

Sezen Aksu ilk evliliğini Ali Engin Aksu ile yaptı. Bu evlilik sayesinde 'Aksu' soyadını alan sanatçı şöhret basamaklarını hızla tırmandı.





Sezen Aksu'nun ilk evliliği hüsranla sonuçlandı. Daha sonra iki evlilik yapıp boşansa da Sezen Aksu ilk eşinin soyadını kullanmaktan hiç vazgeçmedi.

MUAZZEZ ABACI

Haberin Devamı

İlk evliliği hüsranla sonuçlanan Muazzez Abacı, ayrılığın ardından iki kez daha nikah masasına oturdu.





Usta sanatçı buna rağmen ilk eşinin soyadını kullanmaktan vazgeçmedi.

IVANA SERT

Ivana Sert bir ara boşandığı kocası Yurdal Sert ile soyadı yüzünden bir gerilik yaşamıştı. Yurdal Sert bir ara "Soyadıma gereken önemi vermiyor, erkeklik gururumu incitiyor" diyerek Ivana Sert'in evlilik öncesi soyadına dönmesini istemişti.





Ancak sonra bu sorun çözüldü, Ivana Sert hala evlilik soyadını kullanmaya devam ediyor.

EMEL MÜFTÜOĞLU

Avukat Oğuz Müftüoğlu ile evlenen Emel Müftüoğlu, tam ismini duyurmaya başlamışken eşiyle yollarını ayırdı.

Haberin Devamı

Bu evlilikten Çağrı isminde bir kızı olan güzel şarkıcı, ayrılığa rağmen 'Müftüoğlu' soyadını kullanmaya devam etti.

DEMET AKBAĞ

Demet Akbağ ilk evliliğini henüz 22 yaşındayken muhasebeci İskender Akbağ ile yaptı. Ancak aradığı mutluluğu bulamadı ve evlilik boşanma ile sonuçlandı.

Zafer Çika ile evlenen olan ve bu evlilikten Ali isminde bir oğlu bulunan Demet Akbağ, ilk eşinin soyadını kullanmaya devam ediyor.

NURSELİ İDİZ

Oyuncu Nurseli İdiz mesleğe yeni başladığı dönemde Çamlıbel soyadını taşıyordu. Ancak o zamanlar şimdiki kadar ünlü değildi.

Haberin Devamı

Cem İdiz ile evlenip onun soyadını aldıktan sonra şöhreti iyice arttı. Çift bir süre sonra boşandı, ancak ayrılmalarına rağmen oyuncu hala, eski eşinin soyadını kullanıyor.

NİLÜFER AÇIKALIN

Nilüfer Açıkalın, Peker Açıkalın ile evli olduğu dönemde adını duyurdu.

Çift sonradan boşandı ama Nilüfer Açıkalın, Küçükçavdar olan evlilik öncesi soyadını hiç kullanmadı.

PERRAN KUTMAN

Perran Kutman merhum sanatçı Hüseyin Kutman ile evlenip 'Kutman' soyadını aldı.

İki usta oyuncu geçen yıllar içerisinde yollarını ayırdı, fakat Perran Hanım hala 'Kutman' soyadını kullanıyor.

GÖNÜL YAZAR

Haberin Devamı

Gönül Özyeğinler desek belki çok az kişi tanır.. Ama Gönül Yazar denilince herkes.. Türk sanat müziğinin 'taş bebek'i daha meşhur olmadan Necdet Yazar ile evlenip 'Yazar' soyadını aldı.

Gönül Hanım, Necdet Bey'den ayrılıp, üzerine defalarca evlilik daha yapmasına rağmen hala 'Yazar' soyadını kullanıyor.

SERPİL ÇAKMAKLI

80'li yılların cesur sahneleri ile adından söz ettiren ismi Serpil Çakmaklı oyunculuğa başladığında Mert Çakmaklı ile evliydi.

Çiftin evliliği çok kısa sürdü ve ayrıldılar. Ancak, ayrılığa rağmen güzel yıldız 'Çakmaklı' soyadını kullanmaya devam etti.