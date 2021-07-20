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Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 20.07.2021 - 07:59 | Son Güncelleme:

Seda Sayan, Ebru Gündeş dinleyip efkârlandı

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Seda Sayan, Ebru Gündeş dinleyip efkârlandı

Bodrum’da arkadaşlarını mavi tura çıkaran Seda Sayan, lüks teknesinde Ebru Gündeş şarkıları çaldırdı.

Seda Sayan, Eros adlı lüks tekneyle kadın arkadaşlarını mavi tura çıkardı. Bodrum koylarını dolaşan tekne, önceki gün Torba’ya demir attı. Teknede son ses Ebru Gündeş şarkıları çaldıran Sayan, purosunu yakıp manzarayı izledi. Efkârlı dakikaların ardından ekip Fatih Ürek şarkıları eşliğinde dans edip kurtlarını döktü.

Seda Sayan, Ebru Gündeş dinleyip efkârlandı


Sosyal medyada paylaştığı filtreli fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bikiniyle görüntülenmemek için denize girerken tekne personeline çevrede gazeteci olup olmadığı kontrol ettirdi. Sanatçı sudan çıkar çıkmaz da pareosunu beline bağladı. 

Seda Sayan, Ebru Gündeş dinleyip efkârlandı

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