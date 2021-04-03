MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSeda Sayan: Çok şükür
GeriMagazin Seda Sayan: Çok şükür
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 03.04.2021 - 18:11 | Son Güncelleme:

Seda Sayan: Çok şükür

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seda Sayan: Çok şükür

Seda Sayan'ın iki ay önce trafik kazası geçirip, ölümden dönen eniştesi Coşkun Yıldız’dan iyi haber...

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yıldız, uzun bir tedavinin ardından iyileşmeye başladı.

Sosyal medya hesabından eniştesinin görüntülerini paylaşan Seda Sayan, güzel haberi  "Çok şükür 2 gün önce özel yoğun bakım odasına geçtik" notuyla duyurdu.

Seda Sayanın eniştesi Coşkun Yıldız kaza geçirdi Dua istiyoruz
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kaza geçirdi! 'Dua istiyoruz'

 

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi