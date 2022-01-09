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Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı villayı satıyor

#SEDA SAYAN#Hülya Şen#Ebru Polat
Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı villayı satıyor
İsmail BAYRAK

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltı haberler...

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4 MLYON DOLARA ALDI!

Seda Sayan, Sarıyer Büyükdere’den 4 milyon dolara aldığı villayı bir süre önce tadilata sokmuştu.

Öğrendiğime göre sanatçı tamamlanan eve taşınmaktan vazgeçmiş.

Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı villayı satıyor

Sakin bir bölgede yer alan bu villa yerine şehir merkezinde oturmaya devam edecek olan Seda Sayan, evin satışı için avukatına talimat vermiş. Sanatçı, baştan aşağı yenilenen villa için 10 milyon dolar istiyormuş.

Gayrimenkul zengini Seda Sayan’ın Bodrum’da 3 villası, Londra’da da bir evi var. Bir şehir efsanesine göre de sanatçının İstanbul’da tam 30 dairesi bulunuyor.

Sağlığına kavuştu

2004 yılında “Zerda” dizisinin setine giderken trafik kazası geçiren Hülya Şen, yıllar sonra sağlığına tamamen
kavuştu.

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Kaza sonrası uzun süre yürüyemeyen Hülya Şen bir dizi ameliyat geçirmişti. Oyuncu, 5 ay önce kalça protezi için bir kez daha ameliyat masasına yattı, operasyonun ardından da bir süre fizik tedavi gördü.

Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı villayı satıyor

53 yaşındaki Hülya Şen’in sıkıntılı günleri tamamen geride bıraktığını ve çok özlediği tiyatro sahnesine yeniden kavuştuğunu öğrendim. Oyuncu şimdilerde “Hırsız” adlı oyunla Türkiye turnesinde seyirci karşısına çıkıyor.

Cepten çıkan ihanet

Ebru Polat ve Tolgahan Yıldız’ın ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi. İddiaya göre Yıldız, sevgilisinin telefonunda eski aşkı Burak Kalfa’nın mesajlarını görünce ilişkiyi jet hızıyla bitirdi.

Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı villayı satıyor

Polat’ın evinde bulunan eşyalarını alarak şarkıcıyı terk eden Tolgahan Yıldız, yakaladığı mesajları sosyal medyada ifşa etti. Burak Kalfa ise iddialara karşılık Yıldız’ı şöhret peşinde koşmakla suçladı.

Sponsorum sağ olsun

Şimdilerde magazin dünyasında yeni nesil hibrit otomobiller moda. Hibrit araçlarıyla gündeme gelen son iki isim; Elçin Sangu ve Aslı Enver. İki oyuncunun da kullandığı aracın fiyatı 2 milyon liranın üzerinde.

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Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı villayı satıyor

Biraz araştırınca, Aslı Enver’in Mercedes ve Elçin Sangu’nun da Lexus marka elektrikli araçlarını aslında satın almadığını öğrendim. Meğer iki otomobil de sponsorları tarafından hediye edilmiş. Yani iki isim, otomobilleri bir süre kullanıp iade edecek.

Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı villayı satıyor

 

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#SEDA SAYAN#Hülya Şen#Ebru Polat

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