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Haber Giriş: 17.07.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Seda Güven’in acı günü...Gözyaşlarına boğuldu

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Seda Güven’in acı günü...Gözyaşlarına boğuldu

ÜNLÜ oyuncu Seda Güven’in babası Oğuz Güven dün hayatını kaybetti. Babasını bugün toprağa veren oyuncu cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Dün, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından “Babamız Oğuz Güven’i kaybettik. Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nden kalkacak cenazesi Pierre Loti Mezarlığı’na defnedilecektir " sözleriyle duyuran Seda Güven, bugün babasını son yolculuğuna uğurladı.

Seda Güven’in acı günü...Gözyaşlarına boğuldu

EŞİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI
Güven'in babası Oğuz Güven için,  Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ünlü oyuncu, babasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre tabutun başında ağlayan oyuncuyu eşi Ali Güzel teselli etmeye çalıştı. Oğuz Güven'in cenazesi kılınan namazın ardından Pierre Loti Mezarlığı’na defnedildi.
Seda Güven’in acı günü...Gözyaşlarına boğuldu




 

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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