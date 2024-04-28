Seda Bakan'dan destek geldi: Yıldız Tilbe yalnız değildir!

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Pop müziğin önde gelen isimlerinden Yıldız Tilbe, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Ünlü sanatçı, önceki gün Instagram’da paylaştığı fotoğrafıyla da gündem oldu.
Diş implantı tedavisi gören ve ön dişleri çekilen Tilbe, dişsiz haliyle gülerek verdiği pozları “Ehehe” notuyla yayınladı. Sanatçının paylaşımı takipçilerini güldürdü.
YILDIZ'A DESTEK GELDİ
Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin çok konuşulan pozuna oyuncu Seda Bakan da paylaştığı fotoğrafla destek verdi.
Doğallığıyla bilinen Bakan, diş tedavisi gördüğü dönemde çekildiği bir karesini paylaşıp altına "Yıldız Tilbe yalnız değildir" notunu ekledi.