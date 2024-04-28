×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Seda Bakan'dan destek geldi: Yıldız Tilbe yalnız değildir!

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Tilbe#Seda Bakan#Diş
Seda Bakandan destek geldi: Yıldız Tilbe yalnız değildir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 12:43

Diş doktoru çıkışı verdiği pozla çok konuşulan Yıldız Tilbe'ye oyuncu Seda Bakan'dan destek geldi. Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına 'Yıldız Tilbe yalnız değildir' yazdı.

Haberin Devamı

Pop müziğin önde gelen isimlerinden Yıldız Tilbe, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü sanatçı, önceki gün Instagram’da paylaştığı fotoğrafıyla da gündem oldu.

Diş implantı tedavisi gören ve ön dişleri çekilen Tilbe, dişsiz haliyle gülerek verdiği pozları “Ehehe” notuyla yayınladı. Sanatçının paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Seda Bakandan destek geldi: Yıldız Tilbe yalnız değildir

YILDIZ'A DESTEK GELDİ

Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin çok konuşulan pozuna oyuncu Seda Bakan da paylaştığı fotoğrafla destek verdi.

Doğallığıyla bilinen Bakan, diş tedavisi gördüğü dönemde çekildiği bir karesini paylaşıp altına "Yıldız Tilbe yalnız değildir" notunu ekledi.

Haberin Devamı

Seda Bakandan destek geldi: Yıldız Tilbe yalnız değildir

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yıldız Tilbe#Seda Bakan#Diş

BAKMADAN GEÇME!