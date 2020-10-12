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Haber Giriş: 12.10.2020 - 08:56 | Son Güncelleme:

Seda Bakan'a eşinden romantik sürpriz

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Seda Bakan'a eşinden romantik sürpriz
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Seda Bakan, 35’inci yaşını önceki gün Maslak’taki bir mekanda kutladı.

Eşi Ali Erel’in organize ettiği kutlamada ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncu, çıkışta şöyle dedi: “Güzel bir organizasyon yapmış Ali. Tabii ben tahmin ediyordum bir şeyler olduğunu, o yüzden giyindim hemen. Ama hiç beklemediğim arkadaşlarım vardı, onları görünce çok mutlu oldum.”

Seda Bakana eşinden romantik sürpriz

Telefonundan kızı Leyla’nın fotoğraflarını muhabirlere gösteren Seda Bakan, “Leyla’ya kardeş düşünüyor musunuz?” sorusunu “Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz” diye yanıtladı.
Seda Bakana eşinden romantik sürpriz

Seda Bakan’a gelen hediyeler, mekan çalışanları tarafından aracına taşındı.
Seda Bakana eşinden romantik sürpriz


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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