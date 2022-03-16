Seda Bakan kız arkadaşlarıyla Dubai tatiline çıktı

Uzun zamandır bu tatili planlayan arkadaşlar 1 hafta Dubai’nin doğal güzelliklerinin tadını çıkarıp, denize girecek ve bol bol alışveriş yapacak. Bir süredir bu tatilin hayalini kuran Seda Bakan, kızı Leyla’yla birlikte tatile çıkmanın da heyecanını yaşıyor.
Müzisyen eşi Ali Erel’in işleri nedeniyle katılamadığı tatil, ünlü oyuncunun yakın arkadaşları sayesinde kız kıza keyifli bir kaçamağa dönüşecek.
İstanbul’da uzun süren kıştan sıkılan anne-kız, deniz sezonunu böylece erken açmış olacak. Seda Bakan, geçtiğimiz hafta sonu yağan karın tadını eşi ve kızıyla birlikte evlerinin bahçesinde çıkarmıştı. Bakan, önceki gün yaptığı paylaşımda “çoraplara veda” demişti.
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