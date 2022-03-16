Seda Bakan kız arkadaşlarıyla Dubai tatiline çıktı

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Uzun zamandır bu tatili planlayan arkadaşlar 1 hafta Dubai’nin doğal güzelliklerinin tadını çıkarıp, denize girecek ve bol bol alışveriş yapacak. Bir süredir bu tatilin hayalini kuran Seda Bakan, kızı Leyla’yla birlikte tatile çıkmanın da heyecanını yaşıyor.



Müzisyen eşi Ali Erel’in işleri nedeniyle katılamadığı tatil, ünlü oyuncunun yakın arkadaşları sayesinde kız kıza keyifli bir kaçamağa dönüşecek.



İstanbul’da uzun süren kıştan sıkılan anne-kız, deniz sezonunu böylece erken açmış olacak. Seda Bakan, geçtiğimiz hafta sonu yağan karın tadını eşi ve kızıyla birlikte evlerinin bahçesinde çıkarmıştı. Bakan, önceki gün yaptığı paylaşımda “çoraplara veda” demişti.



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Geleceğin dünyasına adım attı

90’larda Türkiye’nin ilk internet portalı Netbul.com’u kuran Elif Dağdeviren, yine dijital alanda bir öncülük yaparak NFT ve Metaverse dünyasına adım attı.

Dijital dünyada öncü üç isim Murat Canbaz, Ahmet Hakan Özgür ve Volkan Çelik ile bir araya gelerek Manza.io platformunu kuran Dağdeviren, geleceğin evreninde yer almak isteyen sanatçı, NFT üreticisi, koleksiyoner, marka ve ajanslara hizmet sunacak.

Sokak hayvanları yararına sergi

Çağdaş sanatçı Cengiz Yatağan, yeni eserlerini, Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği yararına sanatseverlerle buluşturdu.





Hayatın dengesini ana tema olarak ele alan “Purcatory” isimli sergi, 31 Mart’a kadar Hanif Han Beyoğlu’nda gezilebilir. Yatağan, sergiyle son günlerde gündemden düşmeyen sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşama kavuşmasını amaçlıyor.

Yeni koleksiyon hazır

Kadın modasının öncü markası adL ile özgür kadın imajıyla modayı farklı kılan Raisa Vanessa’nın koleksiyon iş birlikleri bu sezon da devam ediyor.





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Disko yıllarının gösterişinden ilham alan tasarımları çok beğenilen moda ikilisi Raisa ve Vanessa Sason, yeni sezon için de yine birbirinden iddialı tasarımları imza attı. adL X Raisa Vanessa koleksiyonu, 23 Mart’ta KüçükÇiftlik Park’ta yapılacak bir defileyle moda dünyasına sunulacak.

Minik kalpler için sahnede

Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin hayatını anlattığı müzikal “Aldırma Gönül”ü bu kez Mika-Der yararına sahneye koyacak.





Çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapan dernek yararına gerçekleşecek gösterim, 22 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ezel Akay’ın yönettiği oyunda Ferhat Göçer, unutulmaz yazarın şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkıları seslendirecek. Gecenin ev sahipliğini Mika-Der Başkanı Nesrin Ercan, Başkan Yardımcısı Arzu Sabancı ve yönetim kurulu üyeleri üstlenecek.