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Seda Bakan: İnşallah 150 kilo olmayız
Seda Bakan, kızı Leyla’yla karantina günlerini evinde geçiriyor. Evde lahmacun yapan Bakan, "İnşallah 150 kilo olmayız" dedi
28 gündür sokağa çıkmayan Seda Bakan, mutfağa girip hamur açtı. .
Arda Türkmen’in verdiği tarifle lahmacun yapan Bakan, bu anları sosyal medyadan, “İnşallah 150 kilo olmayız” notuyla paylaştı.
Evinde ailesiyle vakit geçiren oyuncu, Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikâh masasına oturmuştu. Geçen yıl Leyla ismini verdikleri bebeklerini kucağını almıştı.
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