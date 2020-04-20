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Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:45,Son Güncelleme:

Seda Bakan: Hâlâ emziriyorum

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Seda Bakan: Hâlâ emziriyorum
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Seda Bakan Ekim 2014’te müzisyen Ali Erel ile evlenmişti, Ağustos 2019’da kızı Leyla’yı dünyaya getirmişti. 34 yaşındaki oyuncu annelik sürecini ve karantina günlerini Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya anlattı.

Tüm programımızı kızımıza göre yapıyoruz. Bebeğimi akşamları yanımda yatırıyorum. Uyku düzenim alt üst oldu. Annelik inanılmaz zormuş. Büyük iş. Ağladığım zamanlar oldu” diye konuştu.

'Hâlâ emziriyorum'

İşte Seda Bakan’ın açıklamaları:

Leyla’yı hâlâ emziriyorum. Hiç mama vermedim.

Doğumdan 15 gün sonra yorgunluk ve uykusuzluktan evde birileri geziyor sandım, halüsinasyon görmeye başlamıştım. Şimdi daha rahatım.

Hamilelik döneminde 25 kilo aldım. Sonra veremeyince, moralim bozuldu. Artık acele etmiyorum, önceliğim kızım çünkü.

Kritik günlerden geçiyoruz. Hazıra dağ dayanmaz. Birçok masrafımız var. Korkuyorum. Daha önce panik atak geçirmiştim.

Seda Bakan: Hâlâ emziriyorum


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