Seda Akgül'ün son hali sosyal medyaya konu oldu - Seda Akgül kimdir?

Haber sunuculuğu ardından evlilik ve sabah programlarıyla tanınan Seda Akgül, 17 Haziran 1971 tarihinde dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okudu Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington’da staj gördü.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8’de görev aldı. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanındı. Özel bir üniversite olan Işık Üniversitesi’nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirdi.

TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başladı. Ağustos 2014'te kanaldan ayrılmış ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programının sunuculuğunu üstlendi. Bu proje ardından 4 Kadın Zamanı ve Gel Konuşalım programının sunucularından biri olarak ekran karşısına çıktı. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi ancak 2016 Temmuz ayında olaylı bir şekilde boşandı. Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli iki adet çok satan kitabın yazarıdır.

Seda Akgül ayrılığı sonrasında şu itiraflarda bulundu:



"20 günlük gelindim, benim kocam çalışmadığı halde 'sıkıldım, işim var' deyip Çeşme'ye gidiyordu. Ayrıldığımızda farkettim, o hiç evlenmemiş ki benimle."

SEDA AKGÜL SON HALİ