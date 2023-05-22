Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Seçkin Piriler'den muhabirlere tepki: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz?

Güncelleme Tarihi:

#Seçkin Piriler#Asmalımescit#Manken
Seçkin Pirilerden muhabirlere tepki: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 07:40

Erkek arkadaşıyla çıktığı eğlence gecesinde görüntülenen Seçkin Piriler, elini tutmasına rağmen yanındaki kişinin sevgilisi değil arkadaşı olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

5 SAATLİK EĞLENCE

Seçkin Piriler uzun aradan sonra İstanbul gecelerinde görüntülendi. Ünlü manken, Asmalımescit’teki Baylo adlı mekânda erkek arkadaşıyla 5 saat geçirdi. Samimi şekilde dans edip eğlenen ikili, mekândan sabaha karşı el ele çıktı. Ancak patlayan flaşlar ikisini de panikletti.

Seçkin Pirilerden muhabirlere tepki: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz

ELİNİ TUTUP SARILMIYOR MUSUNUZ?

Erkek arkadaşından uzaklaşan Seçkin Piriler, sorulara “Sevgilim değil, arkadaşım. Siz arkadaşınızla gece eğlenmeye gitmiyor musunuz? Arkadaşınızın elini tutup sarılmıyor musunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Sevgilisinin Asmalımescit sokaklarında tek başına bıraktığı Piriler, dakikalarca taksi bekledi. Bulamayınca da yürüyerek uzaklaştı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçkin Piriler#Asmalımescit#Manken

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı
Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısının gizemi 35 yıldır çözülemiyor Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde

'Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısı'nın gizemi 35 yıldır çözülemiyor! 'Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde'

#Dark Avenger
1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık