Seçkin Piriler'den muhabirlere tepki: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz?

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5 SAATLİK EĞLENCE
Seçkin Piriler uzun aradan sonra İstanbul gecelerinde görüntülendi. Ünlü manken, Asmalımescit’teki Baylo adlı mekânda erkek arkadaşıyla 5 saat geçirdi. Samimi şekilde dans edip eğlenen ikili, mekândan sabaha karşı el ele çıktı. Ancak patlayan flaşlar ikisini de panikletti.
ELİNİ TUTUP SARILMIYOR MUSUNUZ?
Erkek arkadaşından uzaklaşan Seçkin Piriler, sorulara “Sevgilim değil, arkadaşım. Siz arkadaşınızla gece eğlenmeye gitmiyor musunuz? Arkadaşınızın elini tutup sarılmıyor musunuz?” diyerek tepki gösterdi.
Sevgilisinin Asmalımescit sokaklarında tek başına bıraktığı Piriler, dakikalarca taksi bekledi. Bulamayınca da yürüyerek uzaklaştı.