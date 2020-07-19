Seçkin Piriler komşularıyla mahkemelik oldu: Çocuklarıma zarar verecek

SEÇKİN Piriler, alt katında oturan yazar Fuat Beşik, müzik öğretmeni eşi Nurhayat Beşik ve kızları Şevval Beşik’in kendisini ve çocuklarını rahatsız ettiğini öne sürerek korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Piriler’in Kaan Tangöze’den boşandıktan sonra çocukları Hakan, Volkan ve bakıcılarıyla birlikte Ortaköy’de yaşadığı anlatıldı. Dilekçede, “Seçkin Piriler’in yalnız bir kadın olmasını fırsat bilen davalılar, çocukların gürültüsünden şikâyetçi oldukları bahanesiyle her fırsatta Piriler’i rahatsız etmektedir. Davalılar, Piriler ile çocuklarını zarar vermekle tehdit etmektedir. Gece geç saatlerde çocuklar uyuyorken Piriler’in kapısına gelerek ya da telefonuna mesajlar göndererek tehdit ve hakaretlerde bulunmaktadırlar” denildi. Mahkeme, Fuat Beşik, Nurhayat Beşik ve Şevval Beşik hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.



Beşik Ailesi karara itiraz etti. Davalıların avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Seçkin Piriler ve çocuklarının gece yarılarında dahi süren gürültüleri katlanılamaz hale gelmiştir. Gürültülere yüksek seste müzik, topuklu ayakkabılar ve dans da eklenmiştir. Piriler polisin yanında davalıları tehdit etmiştir. Asıl mağdur olan, tehdit ve tacizlere maruz kalan davalılardır. Verilen karar kaldırılsın.”





Beşik Ailesi, Seçkin Piriler’in “Çocuklarım başlarında babalarının olmamasını fırsat bilerek yaramazlık yapıyor, gürültü çıkarıyor. Elimden bu kadar geliyor” diyerek gürültü sorununu çözmek için hiçbir şey yapmadığını iddia etti.