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Seçimi bilim yaptı… Dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu: Listenin ilk sırası yeni James Bond’un!

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#Aaron Taylor-Johnson#James Bond#Sam Taylor Johnson
Seçimi bilim yaptı… Dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu: Listenin ilk sırası yeni James Bond’un
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 12:15

Bir insanı güzel ya da yakışıklı yapan şeylerin arasında sadece dış görünüşü yok elbette. Sağlam bir kişilik, temiz bir kalp, iyi bir kariyer, elde edilen başarılar ve kimi zaman da sadece maddi güç hiç tanımadığımız kişileri bize çekici gösterebilecek özelliklerden sadece birkaçı…

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Bir yandan da ilk çağlardan beri kabul edilen belli başlı estetik ölçütler ve bunlar doğrultusunda kabul edilen yerleşik bazı güzellik ve yakışıklılık kalıpları var elbette.

"EN YAKIŞIKLI" ERKEK MATEMATİK HESABIYLA SEÇİLDİ

İşte bu kabul görmüş anlayışa göre dünyanın yapılan dünyanın en yakışıklı erkekler listesi açıklandı. Ve 10 kişilik bu listede bilimsel hesaplarla dünyanın en yakışıklığı erkeği olarak listenin ilk sırasına İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson oturdu!

Seçimi bilim yaptı… Dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu: Listenin ilk sırası yeni James Bond’un
Altın Oran hesabına göre dünyanın en yakışıklı erkeği seçilen Aaron Taylor-Johnson'ın Daniel Craig'den sonraki James Bond olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

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Daniel Craig'in bıraktığı yerden James Bond rolünü üstleneceği uzun zamandır konuşulan 34 yaşındaki yıldız oyuncuyu bu listenin birincisi seçen ise dünyaca ünlü estetik cerrah Dr. Julian De Silva oldu.

"EN GÜZEL YÜZ HATLARI" YENİ JAMES BOND'DAYMIŞ

Yüz hatlarına göre yapılan matematiksel hesaplamalarla 100 üzerinden 93,04 puan alan Aaron Taylor-Johnson’ı dünyanın en yakışıklısı yapan şey ise antik Yunan’dan beri kullanılan “altın oran” hesaplaması.

Seçimi bilim yaptı… Dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu: Listenin ilk sırası yeni James Bond’un
Dünyaca ünlü estetik cerrah Dr. Julian De Silva'ya göre ünlü oyuncuyu birinci yapan şey sahip olduğu mükemmele yakın yüz hatları

Aslında bir matematik denklemine dayanan bu altın oran en çok Leonardo Da Vinci’yle tanınıyor ve büyük sanatçının yarattığı sanat eserlerinde de bu oranı kullandığı biliniyor.

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ANAHTAR "ALTIN ORAN"

Altın Oran'ın arkasındaki temel fikir, bir yüzün veya vücudun oranlarının 1.618 (Phi) sayısına ne kadar yakın olursa, o kadar güzel olduğu.

Seçimi bilim yaptı… Dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu: Listenin ilk sırası yeni James Bond’un
Ünlü oyuncu bir yandan art arda çektiği filmlerle beyaz perdeye konuk olurken bir yandan da ünlü markaların reklam kampanyalarında modellik yapmaya devam ediyor

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Dr. De Silva birinciliği kapan ünlü oyuncu için “Aaron, yüzün tüm unsurları fiziksel mükemmellik için ölçüldüğünde açıkça kazanan oldu. %93,04'lük puanı, beklendiği gibi rolü kaparsa onu tarihin en yakışıklı James Bond'u yapacak” dedi.

Dr. De Silva'ya göre, Taylor-Johnson'un çok yakışıklı olmasını sağlayan şey, yüzünün şekli. Burnunun genişliği ve uzunluğundan da yüksek puan alan oyuncu çenesi, göz aralığı, burnu ve dudağı arasındaki boşluk gibi tüm kriterlerden 90’ın üzerinde puan alarak dünyanın en yakışıklı erkeği olmayı başardı.

Seçimi bilim yaptı… Dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu: Listenin ilk sırası yeni James Bond’un
Aaron Taylor-Johnson kendisinden 23 yaş büyük ünlü yönetmen Sam Taylor-Johnson'la evli... Ünlü çift aralarındaki büyük yaş farkı yüzünden sık sık haberlere konu olsalar da birlikte çok mutlu olduklarını ve bu yaş farkını da hiç önemsemediklerini söylüyor

 

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LİSTEDE KİMLER YOK Kİ!

Listede Emily In Paris dizisinin yıldızı 32 yaşındaki Lucien Laviscount, %92,41'lik bir puanla ikinci oldu. Gladyatör 2 filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Paul Mescal üçüncü, Robert Pattinson dördüncü ve Jack Lowden’ın da beşinci seçildiği listede bu genç yıldızlarla birlikte bir de yaşlanmayan bir efsane yer aldı…

Seçimi bilim yaptı… Dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu: Listenin ilk sırası yeni James Bond’un
Emily In Paris dizisinin yıldızı Lucien Laviscount dünyanın en yakışıklı ikinci erkeği seçildi

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, George Clooney etkileyici bir %89,9 puan alarak listede altıncı sırada yer aldı…

"YAŞINA GÖRE OLAĞANÜSTÜ ÇEKİCİ"

Dr. Julian De Silva Clooney için "George Clooney’nin listedeki en yaşlı yıldız olduğu açıkça görülüyor, ancak klasik özelliklere sahip olağanüstü çekici bir adam" dedi.

Seçimi bilim yaptı… Dünyanın en yakışıklı 10 erkeği belli oldu: Listenin ilk sırası yeni James Bond’un
George Clooney 63 yaşında olmasına rağmen klaslik hatlarıyla listeye 6. sıradan girdi

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Ünlü estetik cerrah yakışıklı yıldızı "Yüzünde hacim kaybı ve kaçınılmaz olarak göz çevresinde biraz sarkma oldu. 63 yaşında hâlâ ilk 10'a girmek, inanılmaz bir doğal güzelliğin kanıtıdır” sözleriyle övdü.

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#Aaron Taylor-Johnson#James Bond#Sam Taylor Johnson

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