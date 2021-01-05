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Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

Seçil Gür: Serdar’ı çok seviyorum

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Seçil Gür: Serdar’ı çok seviyorum
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Serdar Ortaç ile Seçil Gür, sunucu-yazar Yelda Kırçuval’ın Instagram canlı yayınına konuk oldu. Birbirlerine olan aşklarını anlatan çift, evliliğe de yeşil ışık yaktı.

Şarkıcı Serdar Ortaç ve sevgilisi şarkıcı Seçil Gür, sunucu-yazar Yelda Kırçuval’ın Instagram canlı yayınına konuk oldu. Yelda Kırçuval’ın “Siz ayrıldıktan sonra Serdar’la bir yayın yapmıştım, çok mutsuzdu. Şimdi ise gözleri ışıldıyor. Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna Seçil Gür, “O kadar çok seviyorum ki Serdar’ı. O da bunu hissediyor. O da beni seviyor. Evlilikle ilgili konuşmuyoruz ama Allah nasip etsin tabii ki, şu an çok mutluyuz” yanıtını verdi. Ortaç ise konuyla ilgili, “O kadar iyi gidiyor ki şu an. Zamanı gelince otomatik olarak ikimiz de aynı anda isteriz diye düşünüyorum” dedi.

Seçil Gür: Serdar’ı çok seviyorum

Hayranları tarafından canlı yayında evlenme teklifi etmesi istenen Serdar Ortaç, “Bence zamanı değil çünkü onun da hazır olduğu günü ben hissederim. Seçil’in hazır olduğu gün tabii ki evlenmek isterim ama özel olmalı bu durum” dedi.

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