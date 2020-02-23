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Haber Giriş: 23.02.2020 - 07:37,Son Güncelleme:/

Seçil Gür ile aşk yaşayan Serdar Ortaç: Belki çocuk yaparız!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Seçil Gür ile aşk yaşayan Serdar Ortaç: Belki çocuk yaparız!
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Aşkları kısa süre önce başlayan Serdar Ortaç ile Seçil Gür, önceki gün Bebek’te yapılan “Kendini Fark Et” adlı kitabın lansmanına katıldı.

Lansmanda Ortaç’a doğum günü sürprizi de yapıldı. 50’nci yaş günü pastasını kesen ünlü şarkıcı, “Geriye dönüp baktığımda birçok hata yaptığımı fark ettim ve birçok ders çıkardım” dedi. Ortaç, “Yeniden evlenir misiniz” sorusuna “Mutlu olalım da evlilik eksik olsun. Birlikteliğimize reklam diyenler oluyor. Aşkı bile reklama alet eden onca kişi oldu ki insanlar beni de öyle zannediyor” diye yanıt verdi ve ekledi: “Belki evlat ediniriz, belki de çocuk yaparız.” 

Seçil Gür ile aşk yaşayan Serdar Ortaç: Belki çocuk yaparız


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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