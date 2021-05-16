Şebnem Sungur, kaç yaşında? İşte Şebnem Sungur'un bilinmeyenleri

Şebnem Sungur, 19 Temmuz 1981 tarihinde dünyaya geldi. Eskişehirli olan Sungur, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur.

,Radyo d de radyo programlarına devam eden Şebnem Sungur, bir yandan da Eko TV de vj, TRT 1 de daha önce Ayça Tekindor’un sunduğu dördüncü duvar adlı çocuk programı, Kanal D de yayınlanan Dlüx adlı magazin programı, hbb de sabah kuşak programı, TRT 1 de geceleri canlı olarak yayınlanan Gece Başlarken isimli canlı eğlence programı, Habertürk de fuar özel ve tatil özel gibi birçok programın sunuculuğunu üstlendi.

Seslendirdiği ilk şarkı olan 'Çok Sevicem Seni'nin klibiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şebnem Sungur'un hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Şarkıları bugüne kadar Ebru Gündeş, Funda Arar, Ferhat Göçer, Aşkın Nur Yengi, Demet Akalın, Hülya Avşar, Gülben Ergen, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Deniz Seki, Ebru Yaşar, Altay gibi birçok ünlü şarkıcı tarafından seslendirilen Şebnem Sungur, söz yazarlığı ve bestekârlık kariyerine şarkıcılığı da ekledi.

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