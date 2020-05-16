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Haber Giriş: 16.05.2020 - 08:13,Son Güncelleme:

Şebnem Schaefer’a dava açmıştı... Avukatının tazminat talebi reddedildi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Şebnem Schaefer’a dava açmıştı... Avukatının tazminat talebi reddedildi
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Ünlü manken Şebnem Schaefer’a avukat İbrahim Fırat, kişilik haklarını ve itibarını zedelediği iddiasıyla 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava, reddedildi.

Avukat İbrahim Fırat 9 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak eski müvekkilleri Şebnem Schaefer ile annesi Fatma Lale Schaefer’a 10 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Schaefer ile annesinin çeşitli mahkemelerde davalarını ve icra takiplerini titizlikle takip ettiğini dava dilekçesinde anlatan avukat Fırat, “Davalılar 2009 tarihinde büroma gelmiştir. Büroda olmadığımı gören davalılar diğer çalışanların yanında avukatların sahtekâr ve hırsız olduklarını söylemişlerdir. Davalıların son derece onur kırıcı ve kişilik haklarını zedeleyici davranışlarda bulunmuşlardır” dedi.

Şebnem Schaefer ise, “Davacı benim 10 sene öncesinde avukatlığımı yapmıştır. Ancak maddi ve manevi zararlara uğradım” dedi. Mahkeme, avukatın açtığı davayı anne ve kızının anayasal şikâyet haklarını kullandıklarını ve manevi tazminatın yasal şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle reddetti. Avukat Fırat, 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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