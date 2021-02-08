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Haber Giriş: 08.02.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Şebnem Ferah evinden çıkmıyor

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Şebnem Ferah evinden çıkmıyor
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Şarkıcı Şebnem Ferah, koronavirüsün ilk görüldüğü mart ayından bu yana evinden çıkmıyor. 49 yaşındaki Ferah, misafir de kabul etmiyor.

Şebnem Ferah’ın, Türkiye’de ilk olarak geçtiğimiz sene mart ayından görülen koronavirüsten sonra kendisini evine kapattığı ortaya çıktı. Alışverişini yardımcılarına yaptıran sanatçı, bir senedir evine fazla misafir de kabul etmiyor. Ferah, bu dönem yeni şarkılar kaleme alırken, evinde piyano ve gitar çalarak, müzik çalışmalarına devam ediyor. Sevenlerini çok özlediği öğrenilen sanatçı, sosyal medya hesaplarından onlarla iletişime geçerek, sohbet ediyor.

Makyajsız poz
Öte yandan sevenlerinin konserlerinde ağır makyajla görmeye alışkın olduğu rock müziğin ünlü ismi, geçtiğimiz aylarda doğal halini ilk kez paylaşmıştı. Şebnem Ferah, makyajsız haliyle verdiği pozu; siyah kalp ve nota emojisi ile yayınlamıştı.

Şebnem Ferah evinden çıkmıyor

Saçlarını iki yandan toplayan şarkıcının sevimli görüntüsü binlerce beğeni ve yorum almıştı. Ferah’a sevenleri, “Çok tatlısın”, “Gözlerinin yeşilinin içinde kayboldum” ve “Şarkılarını özledik” gibi mesajlar göndermişti.

 

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