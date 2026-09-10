Sebep oldukları skandal en sonunda yuvalarını yıktı… Ünlü çiftin 28 yıllık evliliği resmen bitti

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Ünlü oyuncu Lori Loughlin, 28 yıllık evliliğin ardından modacı eşi Mossimo Giannulli'ye boşanma davası açtı

27 Kasım 1997'de moda tasarımcısıyla dünyaevine giren ve "Full House" dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu, 4 Eylül'de Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma dilekçesini sundu. Ayrılık tarihi olarak ise 31 Ağustos 2025'i işaret etti.

Belgelerde Loughlin, çiftin düğünlerinden bir ay önce, 28 Ekim 1997'de evlilik sözleşmesi imzaladığını doğruladı. Ancak sözleşme, o çok konuşulan üniversiteye kabul skandalında suçlarını kabul etmelerinden beş yıl önce, 11 Ağustos 2015'te tadil edilmiş yani değiştirilmişti.

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Loughlin; mülklerin, varlıkların ve borçların evlilik sözleşmesi uyarınca paylaşılmasını talep etti. Ayrıca, eş yardımının (nafaka) daha ileri bir tarihte belirlenmesini ve ayrı yaşadığı eşinin avukatlık ücretleri ile masrafları karşılamasını istedi.

Aslında ünlü çiftin yollarını ayrıdığı geçen sene ekim ayında ortaya çıkmıştı. Ancak ünlü ikili bu ayrılığı resmiyete dökmek için bekledi ve boşanma davası ayrılıktan yaklaşık bir yıl sonra açılmış oldu.

Lori Loughlin’in basın sözcüsü ayrılık haberi duyulduğunda "Lori ve Mossimo artık ayrı yaşıyor. Şu an devam eden herhangi bir yasal süreç yok” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Çiftin Isabella Rose (27) ve Olivia Jade (26) adında iki kızı bulunuyor.

Ayrılık haberinin duyulmasının hemen ardından ikilinin yeniden bir araya gelme ihtimalinin "sıfır" olduğunu yazılıp çizilmiş, ünlü çiftin son birkaç yıldır çok zor zamanlardan geçtiği ve ilişkilerinin çoktan bittiği de iddia edilmişti.

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Lori Loughlin’in aslında geçen sene açıklanan ayrılık kararından sonra hemen boşanma davası açmayıp bu ayrılığın belki bir şeyleri kurtarabileceği umuduna kapıldığı ancak duruma bakınca “iş işten geçmiş” diyerek mahkemeye gittiği de söyleniyor.

62 yaşındaki Loughlin ve 63 yaşındaki Giannulli, 2019 yılında ülke çapında ses getiren bir üniversiteye kabul skandalına karışmalarıyla gündeme gelmişlerdi. Ertesi yılın mayıs ayında, kızlarını —kürekçi olmamalarına rağmen— Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne kürek takımı sporcusu kontenjanından kabul ettirmek amacıyla 500.000 dolar rüşvet ödediklerini kabul ederek suçlarını itiraf ettiler.

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Lori Loughlin, oyunculuk kariyerini tümden kaybetme noktasına gelmesi bir yana bir federal hapishanede iki ay hapis yattı ve Aralık 2020'de serbest bırakıldı. Giannulli ise beş aylık federal hapis cezasını ertesi yılın nisan ayında bir başka hapishanede tamamladı.

Bu büyük skandalın ardından ikilinin evliliği "bir daha asla eskisi gibi olmadığı" hep konuşulan bir durumdu…

"Okul skandalı bir dönüm noktasıydı; sonrasında aralarındaki bağ hiçbir zaman tam olarak düzelmedi ve ilişkilerini toparlayamadılar."

Aslında bunun sebebi de Lori Loughlin’in bu skandal yüzünden kocasını suçlamasıydı… Ünlü oyuncu suçu tamamen kocasına yüklemese de bu skandala neden olan yolu onun açtığını düşünüyordu.

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Çiftin kızları Isabella ve Olivia, ebeveynlerinin ayrılığından bu yana "zor" bir dönem geçirdiler ancak gelen bilgilere göre herhangi bir "taraf" tutmamayı tercih ettiler.

Ayrılıklarının ardından hem Loughlin hem de Giannulli'nin adı başka kişilerle anıldı; Lori Loughlin, ayrılık haberi duyurulmadan bir gün önce oyuncu James Tupper ile sarılırken görüntülenmişti.

Mossimo markasının kurucusu Mossimo Giannulli ise, kendisinden çok daha genç olan stilist Hannah Harrison ile birçok kez birlikte görüldü.