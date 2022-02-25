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Ünlü oyuncu Ukrayna'da savaşın ortasında

#Sean Penn#Volodimir Zelensky#Ukrayna- Rusya
Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasında

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn yine dünyanın ateş hattındaki bir bölgesine gitti. Hollywood'un politik olarak en aktif ünlülerinden biri olan Penn'in, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı.

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SALDIRILARIN BAŞLAMASINDAN BİRKAÇ GÜN ÖNCE
Geçen yıldan bu yana bir belgesel çekmek için sık sık Ukrayna'ya giden 61 yaşındaki Penn'in, saldırıların başlamasından birkaç gün önce, bu hafta başında Kiev'e gittiği belirtildi.

Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasında

ZELENSKY İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda da Penn ile olayları değerlendirirken çekilen bir videoya yer verdi. Penn, dün de Zelensky'nin basın toplantısını izlerken görülmüştü. 

Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasında

CESARETİ ÖVÜLDÜ
Ukrayna tarafından yapılan resmi acıklamada "Penn'in Ukrayna'da olup bitenleri konu alan bir belgesel çekmek için ülkede olduğu" belirtildi. Açıklamada Sean Penn'in cesareti de övüldü. 

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Sean Penn, dünya gündemindeki olayların birçoğunu belgesel haline dönüştürmesiyle de biliniyor. Penn, 2018 yılında da Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan bir belgesel çekimi için İstanbul'a gelmişti.

Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasında

EL CHAPO, PENN'E KONUŞTUKTAN SONRA YAKALANDI
Penn, daha önce de Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman ya da daha çok bilinen adıyla El Chapo (Bücür) ile yaptığı gizli röportaj büyük olay olmuştu. Hatta Penn'in bu röportajlarının El Chapo'nun yakalanmasını sağladığı da ileri sürülmüştü. Meksika kaynakları bir türlü ele geçiremedikleri El Chapo'yu yakalamak için Sean Penn'i takip ettiklerini doğrulamıştı. Bu konudaki bir başka iddia da Amerikan istihbaratının, Sean Penn'i izleyip El Chapo konusunda Meksika hükümetini bilgilendirdiğiydi.

Hollywood'un ünlü aktivistlerinden biri olan Sean Penn, 2004 yılında Mystic River (Gizemli Nehir) ve 2009 yılında da Milk filmlerindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.

Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasında


AŞI KARŞITLARINA ÇATMIŞTI
Penn, pandeminin en yoğun günlerinde aşı karşıtlarına yönelik çıkışlarıyla da konuşulmuştu. Penn, aşı olmayanların, insanların yüzüne doğrultulmuş bir silah olduğunu savunmuştu.

Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasında

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FELAKETİN ARDINDAN HAİTİ'YE YARDIM ELİ UZATTI
Ödüllü oyuncu ve yönetmen,  2010 yılında Haiti'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından bölgeye yönelik yardım çalışmalarıyla da gündemdeydi. Penn o dönemde Haiti'ye insani yardım çalışmalarına öncülük etmişti. Bu çabaları yüzünden de Haiti Devlet Başkanı tarafından "Haiti Özel Elçisi" ilan edilmişti.

Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasında

MAGAZİN BASINININ DA GÜNDEMİNDE
Gösteri dünyasının yüksel profilli ünlüleriyle yaşadığı özel hayatıyla da gündeme gelen son olarak kendisinin yarı yaşındaki Leila George ile yaptığı kısa süreli evlilikle magazin gündeminde yer almıştı. Pandemi nedeniyle oldukça durgun bir dönem geçiren gösteri dünyasında 2020 yılının en çok konuşulan olaylarından biri usta oyuncu ve yönetmen Sean Penn'in evlenmesiydi. 61 yaşındaki Penn, kendisinden 31 yaş genç sevgilisi Leila George ile hayatını birleştirdi. Tören kapalı kapılar ardında yapıldı ve sadece çiftin en yakın aile üyeleri ile dostları katıldı. Fakat evlilik uzun sürmedi. Sean Penn ile meslektaşı olan Vincent D'Onofrio ile Greta Scacchi'nin kızı olan Leila George 2021 yılında boşandılar.

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Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasında

İLK EVLİLİĞİNİ MADONNA İLE YAPTI
Bu, Sean Penn'in üçüncü evliliğinin de sona erdiği anlamına geliyor. Penn ilk evliliğini 1985 ile 1989 arasında Madonna ile yapmıştı.

Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasında

İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN İKİ TANE ÇOCUK SAHİBİ OLDU
Daha sonra 1996 ile 2020 arasında Robin Wright ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Dylan adında bir kızı ve Hopper adında bir de oğlu bulunuyor.

Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasında

Sean Penn bir dönem de Charlize Theron ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle konuşulmuştu.

 

 

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#Sean Penn#Volodimir Zelensky#Ukrayna- Rusya

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