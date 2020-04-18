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Sean Penn koronavirüs testi yaptırdı
Hollywood yıldızı Sean Penn, kurucusu olduğu Toplumsal Organize Yardım Çalışması (CORE) isimli örgütü aracılığıyla Los Angeles bölgesinde koronavirüs testi yaptırıyor. Aktörün testi de kameralar karşısında yapıldı.
Görevlinin karşısına oturan Penn'in burun bölgesinden örnek alındı, koronavirüsün yol açtığı Covid- 19 hastalığına yakalanıp yakalanmadığını belirlemek amacıyla test yapıldı.
Sean Penn, CORE aracılığıyla, California bölgesinde herkesin ücretsiz olarak koronavirüs testi yaptırması için çalışmalarını sürdürüyor.
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