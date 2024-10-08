Ünlü yıldız korkunç suçlamalarla hapse atılmıştı… Oysa gerçekleri herkes biliyordu… Bugüne kadar susan herkes artık korkudan titriyor!

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Sadece ünlü bir şarkıcı olmakla kalmayan aynı zamanda bugünün birçok ünlü sesini müzik dünyasına kazandıran isim olarak ünlenen yapımcı kimlikli rapçi Sean Combs şu anda demir parmaklıklar ardında.

Polisin evlerine yaptığı baskınlar ve bulunan sayısız korkunç deliller ışığında tutuklanan ve kefalet hakkı bulunmadan cezaevine gönderilen müzik adamı şiddet, tecavüz, cinsel istismar, fuhuş ve hatta seks ticareti gibi dudak uçuklatan suçlamalarla hakim karşısına çıkmayı bekliyor. Sean Combs davası ünlüler dünyasında bugüne kadar görülmemiş bir depreme yol açtı ve yankısı belli ki daha uzun aylar sürecek

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MÜZİK DÜNYASININ DEV İSMİNE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR DÜNYAYI ŞOKE ETTİ

Sean Diddy Combs, soruşturma artık deyim yerindeyse polisin boyunu aşıp bambaşka ve çok daha korkunç bir boyuta erişince FBI tarafından gözetim altında tutulmaya başlamıştı.

54 yaşındaki müzik patronu şu anda çok ciddi suçlamalarla parmaklıklar ardında olsa ve artık büyük bir ceza almadan kurtulması mümkün görünmese de hâlâ çok sayıda kişini kalbine korku salmaya devam ediyor.

Gösteri dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü figürlerinden biri olan Sean Combs’un işlediği suçların izi çok uzun yıllar öncesine kadar sürülebiliyor ve dava sürecinde kendisiyle birlikte birçok ünlü ismin de “başının yanacağına” kesin gözüyle bakılıyor.

PARMAKLIKLAR ARDINDA AMA HÂLÂ ÇOK GÜÇLÜ: ONU TANIYAN HERKESİN KALBİ KORKUYLA DOLU

Pazartesi günü People'a konuşan bir kaynağa göre, Sean Combs’un ünü sektördeki pek çok kişi arasında korku uyandırmaya devam ediyor. “O çok güçlü. Bu yüzden herkes ona karşı gelmekten korkuyordu” diyen bu kişiye göre ünlü isim şimdi parmaklıklar ardında olsa da hâlâ çok güçlü. İsimsiz kaynak "Bunu o zamanlar bile hepimiz biliyorduk” diyor.

Diddy'yle ilgili korkunç iddialar geçen yıl eski sevgilisi Cassie Ventura tarafından dile getirilmişti... Diddy'yle birlikte olduğu sürede tacize ve şiddete maruz kaldığını söyleyen Ventura daha sonra davadan vazgeçti ve ünlü yapımcıdan 40 milyon dolar suspayı aldığı söylendi

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Sean Combs’un bu gücünün ardında ise elbette uzun yıllara yayılan şarkıcılık ve yapımcılık kariyeri sayesinde elde ettiği yüz milyon dolarlarla anılan büyük serveti. Ancak ağza alınmayacak suçlar işlediği söylenen bu ismin elinde tuttuğu güç sadece para değil…

Müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindikten sonra ardından gelen sayısız şarkıcının yapımcılığını üstlenen Sean Combs, müzik dünyasındaki birçok ünlünün şimdiki ünlerini borçlu oldukları isim… Ancak her şey de bu iddiaların ardından patlak verdi.. Polis Cassie Ventura'nın suçlamalarını delil kabul ederek soruşturma açtı ve Sean Combs'un evinde seks partilerine ilişkin kanıtlar ve sonra şantaj için kullanılmak üzere saklanan videolar bulundu

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ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSMİ YILDIZ YAPAN KİŞİ OYDU

“İnanılmaz derecede zeki, çok sayıda insan tanıyor ve çok sayıda insana yardım etti. Yani çok sayıda insan ona borçlu. O da bunun farkında” diyen kaynaklar Sean Combs’un hapisteyken bile bu yüzden çok sayıda Hollywood ünlüsünün ve şarkıcının kalbine korku salmaya devam ettiğini savunuyor.

Aslında bu iddianın gerçeklerden çok da uzak olmadığını anlamak ise oldukça kolay.

Sean Combs'un 7 yıl evli kaldığı ve 3 çocuğunun da annesi olan Kim Porter 2018'de zatürre sebebiyle ölmüştü... Porter'ın birçok sırrı kendisiyle birlikte mezara görütüdüğü hatta Combs tarafından öldürüldüğü bile iddia edildi

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Bir yandan servetine servet katarken bir yandan da genç yıldız adaylarını batağa düşüren, onları yıllarca taciz ve tehdit eden, kimini uyuşturucu kimini de fuhuş batağına sürükleyen Combs’un kurbanları arasında çok sayıda reşit olmayan isim olduğunu da düşünülüyor.

Justin Bieber Sean Combs'un en eski kurbanlarından biri... Ünlü yapımcının Bieber'ı çocuk yaşta taciz ettiği konuşuluyor

GÖSTERİ DÜNYASINDAN POLİTİKA SAHNESİNE...

Tüm bunlar olurken yapımcı kimliğiyle müzik dünyasında kendine adeta bir imparatorluk kuran Sean Combs’un sadece gösteri dünyasından değil politika sahnesinden bile birçok bilinen isimle ilişki içine girdiği söyleniyor.

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Ve ilişki kurduğu tüm ünlü isimlerle ilgili elinde bilgi, belge ve görüntüler olduğu söylenen Diddy’nin kendisi uçurumdan aşağı yuvarlanırken tüm bu isimleri de peşinden sürüklemesine artık kaçınılmaz gözüyle bakılıyor.

Fotoğrafta eski ABD başkanı Bill Clinton'la görülen Sean Combs'un ünlü ağında politikacılar da var

Chris Brown, Usher, Pink, Rihanna gibi sayısız şarkıcının kariyerini elleriyle inşa eden Sean Combs’a yöneltilen suçlamalar ağza alınmayacak kadar korkunç.

"SAPKIN PARTİLER" VE ÇOK DAHA FAZLA İĞRENÇ SUÇ

Combs’un uyuşturucu ve şiddetin yüceltildiği “freak off”, Türkçesi ile “sapkın” partileri ve bu partilere katılan kadın- erkek ve çocukları müzik endüstrisindeki güçlü konumunu kullanarak cinsel ilişkiye zorladığı, bu anların da tehdit amaçlı kaydedildiği kirli bir ağı yönettiği konuşuluyor.

Kardashian ailesinin de Diddy'yle yakın bir dostluğu vardı

“Herkes her şeyi biliyordu” diye anlatılan bu korkunç olayların geçmişinin 16 yıl öncesine dayandığı ancak tüm ünlülerin bu konuda sustuğu da iddia ediliyor. Ve bu suskunluğun gerçek sebebi ise Diddy’yle ilişkisi olan neredeyse tüm ünlülerin bu korkunç partilere katılmış olması.

Geçtiğimiz hafta bugün aralarında dokuz yaşında bir çocuğun da bulunduğu reşit olmayan 120 mağdur daha ünlü şarkıcıya cinsel istismar suçlamasında bulunmuştu.





HERKES HER ŞEYİ BİLİYORDU... "ÜNLÜ" PARTİLERİNE KİMLER KATILMADI Kİ!

Diddy’nin “sapkın” partileriyle bağlantılı ünlüler listesinde Leonardo DiCaprio, Jay-Z ve Beyonce, Naomi Campell, Ashton Kutcher, Drake, Tommy Lee ve bir zamanlar sevgilisi olan Jennifer Lopez var. Kardashian ailesinin ünlü kız kardeşleri Kim, Khloe ve Kourtney Kardashian’ın da bu partilere çok meraklı olduğu ve sürekli gittikleri de konuşuluyor.

Bunun dışında Sean Combs’un ABD’nin seski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile de samimiyeti biliniyor. Şimdilerde yaşananlara tepki gösterseler de ABD’nin başkan adayı Trump ve onun en büyük destekçisi haline gelen Elon Musk da Sean Combs’la bir dönem samimi olan isimler arasında… Sean Combs'la bir dönem büyük bir aşk yaşayan Jennifer Lopez de davayla birlikte zor duruma düştü... Hatta Lopez'in Ben Affleck'le olan evliliğinin bile Affleck'in bu ilişki hakkında öğrendikleri yüzünden bittiği iddia edildi

ŞİMDİ KORKUDAN SUSPUS OLDULAR

İşte tam da bu yüzden ünlüler aleminde herkes elinde bir kanıt olduğu korkusuyla Sean Combs konusunda suspus olup bir köşeye çekilmiş durumda.

Çocuk yıldız olarak ünlenen 30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın ismi de bu davada “mağdur” olarak geçiyor.

İddialarla birlikte Bieber’ın daha 15 yaşındayken Diddy ile çekilmiş videoları sosyal medya sitelerinde paylaşılmaya başlamıştı. Sean Combs olayında adı en çok geçen ünlü olan Justin Bieber yaşananların ardından hâlâ suskun ancak Bieber'ın son günlerde çekilen fotoğraflarında duyduğu endişe yüzüne yansımış durumda

EN "ÜNLÜ" MAĞDUR HÂLÂ SUSUYOR

Justin Bieber Sean Combs’un bu korkunç suç ağında istismara uğradığı seks trafiği için kullanıldığı iddiaları artık dava dosyasında dahi yer alıyor.

Başından geçen korkunç şeyleri yıllardır gizli tutan ve daha iki ay önce baba olan Justin Bieber ise henüz yaşananlarla ilgili açıklama yapmadı.