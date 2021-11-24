Scarlett Johansson'a benziyorum ve bu beni ağlatıyor

Haberin Devamı

ÇOK DA HOŞUNA GİTMİYOR

Adını sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla duyuran 24 yaşındaki Rus Ekaterina Shumskaya, defalarca kendisinin Scarlett Johansson sanıldığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Shumskaya "Onunla sadece benziyoruz. Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum" diye konuştu.

SIK SIK KARIŞTIRIYORLAR

Ekaterina Shumskaya'nın sosyal medya platformu Tiktok'ta 10 milyonu aşkın takipçisi var ve bazıları gerçekten de onun Scarlett Johansson olduğuna inanıyor. Shumskaya "Sosyal medya sitelerinde sık sık bana rol Black Widow filmindeki performansım nedeniyle teşekkür ediyorlar" diye konuşuyor.

'ONUNLA KONUŞUP KONUŞMADIĞIMI SORUYORLAR'

Takipçilerinin kendisine zaman zaman "Scarlett Johansson ile konuşup konuşmadığını, kendisinin varlığından onun haberi olup olmadığını" sorduğunu da belirtiyor Ekaterina Shumskaya.

Haberin Devamı

İLKOKULDAN BERİ BENZERLİĞİN FARKINDA

Genç kadın, kısa bir süre ikinci kez anne olan Scarlett Johansson'a ikizi kadar benzediğini henüz ilkokul sıralarındayken çevresinden duyduğunu söylüyor. 12 yaşında bir öğrenciyken birçok arkadaşının Johansson'a benzerliği konusunda yorumlar yaptığını da anlatıyor Shumskaya. Bir süredir Scarlett Johansson'a benzediğinin farkında olduğunu belirten Ekaterina Shumskaya bu konu üzerinde çok da fazla düşünmediğini söylüyor.

'KENDİ HAYATIMI YAŞAMAK İSTİYORUM'

Modellik kariyeri yapmak için doğup büyüdüğü Maykop'tan Moskova'ya taşınan Ekaterina Shumskaya, 17 yaşından bu yana kameralar karşısında. Ama asıl ününü sosyal medya paylaşımlarıyla elde etti. Genç kadın, Johansson'a benzerliği konusunda ise "Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum, Scarlett'inkini değil" diye konuşuyor.