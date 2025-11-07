Sayamayacağı kadar çok parası ve torunundan bile küçük bir kızı var… Yine de çalışmadan duramıyor… 'Beni ihmal etme, yoksa aramız bozulur!'

Haberin Devamı

Giderek ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkaracak bir enerjiye sahip olan usta aktör son birkaç yıldır özel hayatının da oldukça hareketli şekilde geçirerek gündeme geldi.

YAŞINA BAKMADAN SÜREKLİ ÇALIŞIYOR

79 yaşındayken kendinden 36 yaş küçük kız arkadaşından bir kızı olan efsane oyuncu Robert De Niro harıl harıl film çekmeye devam ediyor, adeta nefes almadan çalışıyor.

82 yaşındaki efsane oyuncunun bu yaşında bile hâlâ nefes almadan çalışması en sonunda sürekli ihmal ettiği sevgilisini çok kızdırmış

Bugüne kadarki kariyerinden büyük bir servet elde eden yıldız isim artık paraya hiç ihtiyacı olmasa da çalışmaktan vazgeçemeyince belli ki evde küçük kızlarıyla baş başa bıraktığı sevgilisini kızdırmış.

Haberin Devamı

MİLYONLARCA DOLARI VAR AMA DAHA FAZLASINI KAZANMANIN PEŞİNDE

Bir yandan yeni filmler hatta diziler çekmeye devam eden Robert De Niro söylenenlere göre şimdilerde de Karayipler adası Barbuda'da, bir zamanlar merhum Prenses Diana'nın da uğrak yeri olan tenha bir plajda bulunan lüks bir otel kompleksine milyonlarca dolar yatırmakla meşgul.

Sabahtan akşama kadar işlerinin peşinde koşan ve Tiffany Chen'i ihmal eden Robert De Niro'nun tüm ailesine yetecek hatta artacak bir serveti var

250 milyon dolarlık proje, 17 geniş villadan oluşan bir otelin yanı sıra, her biri 12 milyon dolardan başlayan fiyatlarla 25 lüks sahil villasını da içeriyor.

Robert De Niro için yakınları "Bu proje ve diğer tüm ticari girişimleri onu çok heyecanlandırıyor ve sık sık kahvaltıdan önce evden çıkıyor; toplantılarda ve sürekli para kazanmanın yollarını düşünüyor” diye konuşuyor.

Dedikodulara göre Robert De Niro kızı Gia'yı hiç ihmal etmese de annesini biraz görmezden gelmeye başlamış

Haberin Devamı

KENDİNDEN 36 YAŞ GENÇ SEVGİLİSİNİN CANI SIKKIN... EVDE BEBEĞİYLE BİR BAŞINA KALDI

2 yaşındaki en küçük kızı Gia’yla birlikte toplam 7 çocuğu ve torunları da olan usta aktör bu geniş ailenin geleceği için çok çalışmaktan vazgeçemese de bu durum 46 yaşındaki sevgilisi Tiffany Chen'in çok canını sıkmış ve çiftin arası bu yoğunluk yüzünden limoni hale gelmiş.

Onu 82 yaşında yeniden babalık sevinciyle baş başa bırakan kızı Gia’ya olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Robert De Niro kızıyla vakit geçirmekten vazgeçmemiş.

Gözden Kaçmasın Hayatlarının sonbaharında çocukları bile peş peşe doğmuştu… 50 yıldır süren dostlukları böyle ölümsüzleşti Haberi görüntüle

"BIRAK ARTIK BU HIRSI, YOKSA ARAMIZ BOZULACAK!"

Ama söz konusu olan onu sevmenin dışında kalan diğer ağır işler olunca sevgilisi Tiffany Chen'i yalnız bırakmaya başlamış. Üstelik kendini bu yeni projelere çok kaptırınca çiftin arasındaki aşk da bu durumdan yara almaya başlamış.

Haberin Devamı

Dedikodulara göre Tiffany Chen, Robert De Niro’ya biraz da kendisiyle ilgilenmesi konusunda uyarıda bulunmuş ve bunu yapmazsa işlerin değişeceğini de usulünce anlatmış…

79 yaşında baba olan Robert De Niro küçük kızı Gia'yı kucağından indirmiyor ama onun bakımı konusunda sevgilisine yardımcı olamayacak kadar yaşlandığını da itiraf ediyor

De Niro ve Tiffany Chen 2015 yapımı The Intern filminin setinde tanışmıştı. Babası da ünlü bir dövüş ustası olan Tiffany Chen, hem filmde küçük bir rol aldı hem de sette Robert De Niro ve diğer oyuncuları sahnelere çalıştırdı.

İkili bir süre arkadaşlık ettikten sonra 2021’de bu yakınlık aşka dönüştü ve kızları Gia da 6 Nisan 2023'te dünyaya geldi.

Haberin Devamı

"EVET ÇOK GEÇ BABA OLDUM AMA BU MUTLULUK HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ"

Robert De Niro kızı doğduktan sonra ilerlemiş yaşı yüzünden gelecekte onun yanında çok uzun süre olamayacağını bilmenin kendisini üzdüğünü itiraf etmiş ancak onunla bir kez daha babalık sevinci yaşamayı dünyalara değişmeyeceğini de söylemişti.

Robert De Niro'nun hayatına giren dört farklı kadından toplamda 7 çocuğu oldu

Robert De Niro’nun ilk eşi Diahnne Abbott'la evliliğinden Drena (54) adında bir kızı ve Raphael (48) adında bir oğlu var.

Ünlü oyuncunun Toukie Smith’le ilişkisinden de 29 yaşında Julian Henry ve Aaron Kendrick adında 29 yaşında ikizleri var.

Robert De Niro'nun en küçük kızı Gia'dan önce doğan son çocuğu şu anda 13 yaşında

Haberin Devamı

Robert De Niro’nun ikinci evliliğini yaptığı ve şimdiki sevgilisi Tiffany Chen’le bir araya gelmeden önce boşandığı eski eşi Grace Hightower’dan da 27 yaşında Elliot adında bir oğlu ve 13 yaşında Helen Grace adında bir kızı var.