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Savcı Derya tatilde

#Şükran Ovalı#Caner Erkin#Arda Turan
Savcı Derya tatilde

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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ÜŞÜYÜNCE VAZGEÇTİLER

“Yargı” dizisinin Savcı Derya’sı Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin, Çeşme tatillerine devam ediyor.

Alaçatı’da evleri bulunan çift, önceki gün The Beach of Momo’daydı. Kendilerine ayrılan locada uzun süre oturup sohbet eden ve bol bol fotoğraf çeken çift, daha sonra el ele denize yürüdü. Havanın rüzgârlı olması sebebiyle yüzmekten vazgeçen ikili localarına dönüp kurulandı. (Deniz BOY)

Savcı Derya tatilde

AYLARDIR GÜN SAYIYORDUM

Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, kızları Maya ile tatil sezonunu açtı.

Savcı Derya tatilde

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Tatari, plaj fotoğraflarını Instagram sayfasında “Aylardır gün sayıyordum bugüne” notuyla paylaştı. O karelere beğeni yağdı.

FAHRİ KÜLTÜR ELÇİSİ OLUYOR

Arda Turan, futbol hayatını noktalayıp Galatasaray’ın teknik kadrosunda görev alacağı haberlerinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen teklifle rotasını farklı bir alana çevirdi.

Savcı Derya tatilde


Daha önce Atletico Madrid ve Barcelona’da top koşturan Turan, o dönem kurduğu dostlukları Türkiye’nin tanıtımı ve kültürlerarası iletişim için kullanacak. Bakanlığın projesi kapsamında dünya çapında tanınan ünlüler, gönüllülük esasıyla çalışacak. (Fuat ÇAĞDAŞ)

BEN SİZE KÜSÜM

Geçtiğimiz ay müzisyen Çağlar Ökten ile evlenerek yedinci kez dünya evine giren Seda Sayan, önceki gün Etiler’de alışveriş turundaydı.

Savcı Derya tatilde

Bir arkadaşıyla alışverişe çıkarak mağazaları dolaşan Sayan, gazetecilerin soruları üzerine, “Ben sizle küsüm” diyerek tek kelime etmedi. Ağzını bıçak açmayan sanatçının gazetecilere küs olma nedeninin, konserlerinin takip edilmemesi olduğu ortaya çıktı. ◊ Behlül AYDIN

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TATİL ALIŞVERİŞİ

Serhat Teoman ve Leyla Feray önceki gün Etiler Akmerkez’deydi.

Savcı Derya tatilde

“Her şey yolunda. Tatil öncesi alışverişe çıktık” diyen oyuncu çift, mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. (Sayit DURMAZ)

ALANSON'DAN SENFONİK KONSER

Mazhar Alanson’un 3 Mart 2019’da Şef Turhan Yükseler yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile verdiği “Mazhar Senfoni” konseri albüm oldu.

Savcı Derya tatilde


Sanatçının “Yandım”, “Ah Bu Ben”, “Sarı Laleler” gibi en sevilen 18 şarkısının yer aldığı “Mazhar Alanson Senfoni” albümü, yarın Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak. 

 

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#Şükran Ovalı#Caner Erkin#Arda Turan

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