Savaş Özbey'le haftanın testi!

1 - Sosyal medyada yazım hatalarıyla bilinen Demet Akalın bir paylaşım yaptı: “Canım Hande Yenerim dışarı çıkamıorm diye yakın gözlüğü gönderdi artık hatasız yazıcam”... Sizce bu paylaşımda bile kaç imla hatası yaptı?

a) Sıfır hata, meğer problem, gözlüğü olmamasıymış

b) Sadece bir hata, o kadarı kadı kızında da olur

c) 10 kelimede noktalamalar dahil beş hata var

d) İlkokul öğretmeni insan içine çıkamıyor MEHMET İREN: C’dir bu. D’ye kadar da yolu var. Demet Akalın’ın imla konusundaki çizgisini bu saatten sonra bozacağını düşünmüyorum. Ama kendisinden biraz çekiniyorum, konuyu çok da kurcalamak istemem. Tersi, ters bir insan.

2 - Sıla’nın eşi şef Hazer Amani üç ay önce Bebek’te açtığı ve 1 milyon lira harcadığı restoranını neden kapattı?

a) Mutfakta ne var, ne yok hepsini Sıla yiyormuş

b) 50 bin lira kirayla korona önlemlerine dayanamamış

c) MasterChef’te azarladığı öğrenciler müşteri olarak gidip intikam alıyormuş

d) Sıla için ayrıldığı eşi Deniz Mumcuoğlu zırt pırt zabıtaya şikayet ediyormuş

MEHMET İREN: B diye tahmin ediyorum. (Dayanamadım gidip baktım; B imiş evet. Haklı adam, ne diyeyim...)

3 - Şarkıcı Ebru Polat karantinadan çıkınca ilk iş ne yapacakmış?

a) Her güne bir sevgili...

b) Gün aşırı zekâ testi...

c) Kayseri mantı, Aristo mantı...

d) Saat başı “Ay’a, Ay’a, Ay’a” dansı...

MEHMET İREN: Cevap A. Yine de ayıp, kaynakları adil paylaşmakta yarar var.

4 - Yatak odasından poz paylaşan Aleyna Tilki, “fotoşop yapmışsın” diyenlere ne cevap verdi?

a) Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum

b) Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?

c) Çanakkale içinde Aynalı Çarşı

d) Fotoşop değil bel kısmını incelten güldüren ayna kullanıyorum

MEHMET İREN: Hepsini diyebilir Aleyna Reis. Yok, bu olamaz diyebileceğim bir seçenek yok. Ama ben şansımı A’dan yana kullanıyorum. Kendisinin edilen lafları sallamayan tavrını tasvip etmelere doyamıyorum. Çekemeyen anten taksın başkan, sen yürümene bak.

5 - Serdar Ortaç uyarıları önemsemeyerek sokağa çıkınca tepki çekti. Peki Ortaç niçin dışarı çıktı?

a) “Bana ev bastı” diyerek helikopterle Kıbrıs’a gitmeye kalkıştı

b) “Yaza damga vurmamı hiçbir virüs engelleyemez” diyerek mayo aramaya gitti

c) “Bir çay demleyenim yok” diyerek taksi durağına esnaf ziyareti gerçekleştirdi

d) “Balkondan söylenecek tempolu şarkılara ihtiyaç var” diyerek stüdyoya girdi

MEHMET İREN: Hayatın doğal akışına uygun olanı A. Ama bunda da kopya çektim ve C olduğunu öğrendim. Çay demlemek çok komplike bir eylem değil bu arada. Evde çay yok diye durağa giden yumurta kırdırmaya da sanayiye gider. Biz bu adamı zor evde tutarız bu kafayla.

6 - Instagram’dan canlı yayın yapan ABD’li model Emily Ratajkowski’ye bir Türk takipçisi ne yorum yazdı?

a) Ar yu disko? Ar yu kola?

b) Evlenirsek soyadını muhafaza edecek misin?

c) Kim Kardashian’ı tanıyor musun?

d) Yorum yazmayın, memeleri kapatıyor

MEHMET İREN: Bu alternatifler içinden tabii ki D diyeceğim. Kendisine mail yoluyla soru göndererek ilk Türkiye röportajını yapan kişi olduğumu da gururla belirtmek isterim. Kariyerimdeki en büyük başarım.

7 - Evde oturmaktan 23 günde 10 kilo alan İrem Derici sıkıntıdan ne yemiş?

a) Lahmacun arası çiğköfte

b) Ekmek arası lahmacun

c) Devre arasında futbol topu

d) Şehirlerarası otobüs

MEHMET İREN: Ekmek arası lahmacundan da şüpheleniyorum, yeni nesil patso gibi bir şey olabilir. Ama gastronomimiz henüz oraya gelmemiştir inşallah diye dua ederek A diyorum.

CEVAP ANAHTARI:

1) C, 2) B, 3) A, 4) A, 5) C, 6) D, 7) B



Mehmet İREN