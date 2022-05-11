Savaş Özbey yazdı: Sanki firavun mezarında bulunmuş gibi

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Kendinden yırtık pırtık, eskitilmiş kot modası ilk çıktığında “Oğlum farkını vereydik de yenisini alaydın” diye tepkiler duyardık sağdan soldan, aile eşrafından.

Balenciaga’nın ultra eskitilmiş “zombi papuçları”nı görünce o geldi aklıma, kıkırdadım.

Arkeolojik kazı sırasında piramitlerde bulunmuş gibi. 100 adet sınırlı üretimmiş. Fiyatı dudak uçuklatıyor: 1850 dolar.

Aynı modelin eskitilmemişleri de varmış, onlar 300-400 Euro bandında.

Ben olsam onu alır, hem yeni ayakkabı giyerdim hem de sonra pitbull’lara falan parçalatıp, gerekirse birkaç ay da toprağa gömüp aynı görünümü sağlardım...

Tamamen konuşulma stratejisi

1850 dolara satışa sunulan ayakkabılar, Türk modacılar tarafından geçer not almadı.

'Bedava verseler giymem'





Raşit Bağzıbağlı: Konuşulmak için yapılan stratejiler. Ciddiye almıyorum yapılan her şeyi modayla alakalı. Zaten moda çok da ciddiye alınması gereken bir şey değil. Fiyatı da normal bir Balenciaga ayakkabı fiyatı. Türkiye’de çok büyük bir para oldu. Tamamen pazarlama ve konuşulma stratejisi, akıllıca yapılan hareketler. Ben tabii ki beğenmedim. Bedava verseler, hatta üstüne para verseler giymem.

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'BalencIaga’nın kemikleri sızlayacak'

Lüks tüketim mantığını alt üst eden bir kampanya ile Balenciaga birçok kişiyi rahatsız etti. Aslında moda evi şuursuzca tüketim meraklısı, bir kere giyip bir daha giymeyen zihniyete karşı bir duruş sergiliyor ve bu insanlarla dalga geçiyor. Cristobal Balenciaga mezarında ters dönmüştür muhtemelen. Her ne kadar temsilen 100 adet olarak çıkmış olsa da bu kadar kabus ötesi bir tasarımı alacak insanları merak ediyorum. Sosyal denekler kim olacak yakında hep birlikte görürüz.





Dilek Hanif: Resmini görünce bile içim fena oldu, yorum bile yapamayacağım. Bir moda faciası olarak nitelendiriyorum. Ama eminim bunu giyen insanlar çıkacaktır. Maalesef moda sektörünü bu hale getirdiler. İnsanlar kendilerini farklı hissetmek için alıp giyecektir. Modanın buraya gelmiş olması çok üzücü.

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'Normal hayata uygulanmaz'





Cihan Nacar: Yenilikçi ve farklı olmak uğruna büyük markalar bazen bu tip hamleler yapıyor. Belki moda gösterileri ya da çekimlerinde kullanılabilir. Fakat normal hayata uyarlanabilir parçalar değil.