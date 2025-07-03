Satamadıkları aşk yuvaları ayaklarına bağ oldu… Boşansalar da ayrılamıyorlar!

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Geçen yılın en çok ses getiren ayrılıklarından birine imza atan ünlü çift boşanmalarına rağmen bir türlü birbirlerinden kopamıyorlar.

Üstelik bunun sebebi de hâlâ birbirlerine duydukları hisler değil…

Jennifer Lopez, 20 Ağustos 2024 tarihinde, tam da ikinci evlilik yıl dönümlerini kutlayacakları zaman Ben Affleck'ten boşanmak için dava açtı. Mahkeme belgelerinde, ayrılık tarihini 26 Nisan 2024 olarak belirtti.

Yani büyük aşkları iki yıl bile dayanamadı.

Boşanma süreçleri yaklaşık dört ay sürdü ve resmen 21 Şubat 2025 tarihinde yasal olarak bekar ilan edildiler. Böylece "Bennifer" olarak anılan ünlü çift bir kez daha, bu sefer sonsuza dek ayrıldılar.

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İkisi de kendilerine yeni hayatlar kurmaya çalışan Lopez ve Affleck bunu bir türlü başaramıyor.

2023’te Beverly Hills'te tam 60 milyon doları nakit olarak vererek satın aldıkları 12 yatak odalı, 24 banyolu malikaneyi ileride birlikte yaşlanıp mutlu olacakları bir yuva olarak hayal eden eski aşıklar büyük bir derdin içine düştüler.

Evlendikten sonra bir yıl arayıp buldukları evi daha ayrılık söylentileri devam ederken satışa çıkaran çift bir türlü alıcı bulamadı.

Başta 64 milyon olarak açıkladıkları fiyatı sürekli indiren ancak yine evlerine satamayan eski aşıklar bu sorun ortada durdukça bir türlü rahat bir nefes alıp yeni hayatlarına başlayamadılar.

Gelen son habere göre artık aralarında bir bağ kalmasa da bu kâbus ev yüzünden ortak hareket etmek zorunda kalan Jennifer Lopez ve Ben Affleck en sonunda evi satıştan kaldırdı.

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Büyük bir zararla karşılaşan eski aşıkların danışmanlık aldığı ve bu piyasada bu kadar yüksek bir fiyata satılması zor görünen evi şimdilik ellerinde tutmaya ve piyasa düzelince şanslarını bir daha denemeye karar verdikleri ortaya çıktı.

Bu büyük umutlarla alınan ev artık Affleck ve Lopez için bitmeyen ve bir türlü uyanamadıkları bir kâbus oldu.

Ben Affleck, Jennifer Lopez’den ayrıldıktan sonra kendine 20 milyon dolara yeni bir ev satın almıştı. Ünlü oyuncunun buna rağmen yeniden ev aramaya başladığı ve eski karısı ve üç çocuğunun annesi Jennifer Garner’a komşu olabileceği bir ev istediği konuşuluyor.

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Jennifer Lopez de satamadıkları evden ayrılıp kendine yine Los Angeles’tan 18 milyonluk bir ev satın almıştı.