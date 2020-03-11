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Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:32,Son Güncelleme:/

Şaşkınım (Gökçe)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Şaşkınım (Gökçe)
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Ben bu fotoğrafları bulmakta hiç zorlanmıyorum ama siz bu kıyafetleri bir araya getirerek zoru başarıyorsunuz bence.

Sonra “neden beğendiklerinin sayısı çok az” diyorsunuz. Böyle giyinenlerin arasında güzelleri bulmak o kadar zor ki...
Şimdi burada alt tarafı komple elimle kapatsam, üst taraf gözümü tırmalıyor. Üstü kapatsam, alt zaten evlere şenlik.
Ne diyeyim şimdi, her şeye rağmen yüzü güzel mi diyeyim?

Şaşkınım (Gökçe)

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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