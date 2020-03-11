Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:32,
Şaşkınım (Gökçe)
Ben bu fotoğrafları bulmakta hiç zorlanmıyorum ama siz bu kıyafetleri bir araya getirerek zoru başarıyorsunuz bence.
Sonra “neden beğendiklerinin sayısı çok az” diyorsunuz. Böyle giyinenlerin arasında güzelleri bulmak o kadar zor ki...
Şimdi burada alt tarafı komple elimle kapatsam, üst taraf gözümü tırmalıyor. Üstü kapatsam, alt zaten evlere şenlik.
Ne diyeyim şimdi, her şeye rağmen yüzü güzel mi diyeyim?
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