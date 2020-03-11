Şaşkınım (Gökçe)

Sonra “neden beğendiklerinin sayısı çok az” diyorsunuz. Böyle giyinenlerin arasında güzelleri bulmak o kadar zor ki...

Şimdi burada alt tarafı komple elimle kapatsam, üst taraf gözümü tırmalıyor. Üstü kapatsam, alt zaten evlere şenlik.

Ne diyeyim şimdi, her şeye rağmen yüzü güzel mi diyeyim?