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Şaşkın aşıklar! Hadise ve Mehmet Dinçerler Kuruçeşme'de...

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Büşra Develi
Şaşkın aşıklar Hadise ve Mehmet Dinçerler Kuruçeşmede...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Şaşkın âşıklar

Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de görüntülendi. El ele bir otele giren çift, flaşların patlamasıyla şaşkına döndü.

İkili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Mehmet Dinçerler, otel güvenliklerinden basın mensuplarının uzaklaştırılmasını istedi. (Sayit DURMAZ)

Şaşkın aşıklar Hadise ve Mehmet Dinçerler Kuruçeşmede...

Pijamayla çekmeseniz iyiydi

Büşra Develi önceki akşam Cihangir’de, rol aldığı dizinin setinde görüntülendi. Karavanından pijamayla çıkan oyuncu, objektifleri fark edince şaşırdı. Develi, “Çok utandım, beni pijamayla çekmeseydiniz iyiydi” diyerek güldü. (Sayit DURMAZ)

Şaşkın aşıklar Hadise ve Mehmet Dinçerler Kuruçeşmede...

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Yaşamaya devam

Aybüke Pusat, pembe renkli kombini ile oyuncu arkadaşı Serkay Tütüncü’nün objektifine poz verdi. Oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine “Yaşamaya devam” notuyla sundu.

Şaşkın aşıklar Hadise ve Mehmet Dinçerler Kuruçeşmede...

37 kilodan 56’ya çıktım

Zeynep Koçak, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, fiziksel değişimi hakkında şunları söyledi: “Eskiden 37 kiloydum, şimdilerde 56’ya çıktım. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim.” Koçak, 4 yıl sonra setlere dönmeye hazırlandığını da belirtti: “İki komedi projem var.”

Şaşkın aşıklar Hadise ve Mehmet Dinçerler Kuruçeşmede...

Yeni oyun heyecanı

Engin Hepileri, oyuncu arkadaşları Sevda Erginci, Doğa Halis ve Defne Kayalar ile birlikte İstinyePark’da objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden Hepileri, “Yeni oyunumuz ‘Anne’ ile 17 Mart’da Moda Sahnesi’nde olacağız. Okuma provası yapıyoruz” dedi. Yeni oyunun heyecanını yaşadıklarını dile getiren başarılı oyuncu, “İstanbul’da birçok sahnede olacağız, ardından da Türkiye turnesine çıkacağız. Onun için çok heyecanlıyız” diye ekledi.

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Şaşkın aşıklar Hadise ve Mehmet Dinçerler Kuruçeşmede...

 

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Büşra Develi

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